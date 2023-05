Receita de Jantar: aprenda a fazer couve-flor gratinada

Já experimentou servir couve-flor com queijo, requeijão e cheiro-verde no jantar ao lado de um arroz soltinho ou um acompanhamento de sua escolha? A ideia é excelente para aqueles que adoram legumes e estão com vontade de experimentar um prato diferente; acompanhe a receita completa abaixo

Ingredientes da couve-flor gratinada

1 couve-flor média.

1 copo de requeijão.

2 ovos.

50 g de queijo ralado.

200 g de mussarela.

Cheiro-verde.

1 tomate picadinho.

Margarina para untar.

Como preparar couve-flor gratinada

Cozinhar a couve-flor com sal até ficar bem macia. Escorra e coloque em forma untada com margarina. Acrescente o requeijão (colheradas espalhadas). Bata os ovos e junte 25 g de queijo ralado, cheiro verde e o tomate. Jogue os ovos batidos por cima da couve-flor. Cubra com a mussarela, polvilhe com o restante do queijo ralado. Leve ao forno para gratinar.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)