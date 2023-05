Pratiqueira frita: veja como fazer essa delícia e sinta-se na praia nesse feriado

Seja com vinagrete, farofa, açaí, pimenta ou qualquer outro acompanhamento, a pratiqueira frita é uma das pedidas dos paraenses quando vão à praia ou aos balneários da Região Metropolitana de Belém e municípios próximos. Pensando nisso, confira uma receita desse peixe delicioso que vai deixar qualquer um com uma imensa vontade de se jogar na estrada para curtir o feriado do Dia do Trabalhador. Veja os ingredientes e o modo de preparo a seguir.

INGREDIENTES

1,5 Kg de pratiqueira (ou a quantidade que achar necessária);

2 unidades de limão com bastante suco;

500 g de trigo (pode mudar para farinha caso queira mais crocante);

1 garrafa de óleo;

Sal a gosto.

VEJA MAIS



MODO DE PREPARO

Limpe bem o peixe e tire as escamas caso ele ainda não esteja pronto. Faça cortes transversais nos dois lados e tempere com o suco de 2 limões e sal. Reserve por 15 minutos para pegar o tempero. (Dica: Pode acrescentar outros ingredientes ao tempero, tais como pimenta do reino) Após o tempo indicado, coloque óleo abundante em um frigideira e leve ao fogo médio. Seque ligeiramente o peixe com papel toalha, envolva no trigo e frite no óleo bem quente, alternando de um lado para o outro, até ficar dourado e crocante. (Dica: Vire o peixe apenas quando a parte virada para o óleo já estiver bem frita, caso contrário, irá desmanchar) Quando estiver bem dourado, retire e coloque em um prato com papel toalha para retirar a oleosidade.