Como fazer torta de liquidificador ideal para um bom lanche da tarde

Para um bom lanche da tarde, a torta de liquidificador pode ser uma ótima opção por promover saciedade com poucos ingredientes. Além disso, pode ser incrementada com legumes e recheios de vários sabores, ficando a critério do paladar de cada um. Confira a receita:

VEJA MAIS

Como fazer torta de liquidificador

Ingredientes

2 xícaras de leite

2 xícaras de farinha de trigo

1 xícara de óleo

1 colher (sobremesa) de sal

2 colheres de queijo ralado

1 colher de fermento em pó

2 ovos

Recheio de sua preferência

Modo de preparo

Bata todos os ingredientes no liquidificador

Despeje a massa em uma assadeira

Junte o recheio de sua preferência

Adicione a massa novamente

Asse em forno quente até ficar dourada

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com