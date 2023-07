Torta com creme de cardamomo foi receita do Mais Você com Ana Maria Braga; veja passo a passo

A receita de terça-feira (18/07), do programa "Mais Você" é uma torta delícia com creme de cardamomo da Ana Maria Braga. Ideal para sobremesa do fim de semana, lanche da tarde para a família toda ou receita para impressionar em uma ocasião especial.

A massa da torta é feita com ingrediente simples e que você deve ter em casa, como farinha de trigo, açúcar e manteiga. A receita rende 8 fatias generosas e fica pronta em 1h30. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes para fazer a torta delícia com creme de cardamomo da Ana Maria Braga

135 gramas de farinha de trigo

1 pitada de sal

1 colher de chá de açúcar

90 gramas ou meia xícara de chá de manteiga gelada

2 gemas

2 colheres de sopa de água gelada

1 gema de ovo

600 mililitros ou 2 e meia xícaras de chá de leite

20 cardamomos abertos

200 gramas ou 1 xícara de chá de açúcar

30 gramas ou 1 quarto de xícara de chá de farinha de trigo

9 gemas de ovos peneiradas

Modo de preparo da torta delícia com creme de cardamomo da Ana Maria Braga

Coloque numa tigela 135 gramas de farinha de trigo, 1 pitada de sal, 1 colher de chá de açúcar, 90 gramas de manteiga gelada, 2 gemas, 2 colheres de sopa de água gelada e misture bem com as mãos até formar uma massa homogênea. Forre o fundo e as laterais de uma forma de fundo removível de 22 centímetros de diâmetro por 3 centímetros de altura. Fure a massa com um garfo. Pincele 1 gema e leve ao forno preaquecido a 180 graus Célsius por 10 minutos. Retire do forno e reserve a massa pré-assada. Numa panela em fogo médio coloque 600 mililitros de leite, 20 cardamomos abertos e deixe aquecer por mais ou menos 6 minutos ou até que comece a ferver. Apague o fogo, adicione 200 gramas de açúcar, 30 gramas de farinha de trigo e mexa com um batedor de arame. Leve ao fogo alto por mais ou menos 10 minutos ou até engrossar e apague o fogo. Acrescente imediatamente 9 gemas peneiradas, mexendo rapidamente sem parar até ficar um creme uniforme. Depois coe o creme em uma peneira, despeje o creme coado na forma com a massa e leve ao forno preaquecido a 250 graus Célsius por mais ou menos 15 minutos. Depois de 15 minutos, abaixe a temperatura do forno para 170 graus Célsius e deixe assar por mais 15 minutos. Retire do forno, deixe esfriar e leve à geladeira por, no mínimo, 4 horas ou até esfriar completamente. Sirva gelada.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)