Como fazer pastel de forno? Saiba como preparar uma massa sequinha e crocante com diversos recheios

Quem não gosta de um pastelzinho feito na hora, com consistência crocante e rechado com os mais variados sabores? E esse aperitivo, apesar de ser muito consumido no Brasil, tem origem chinesa e foi adaptado conforme a cultura e gosto de cada região e pessoa.

Uma das novas formas de preparo da receita é fazê-lo isento de óleo, para deixar o prato com um aspecto mais saudável e crocante.

Confira como preparar um pastel feito de forno.

Como fazer pastel de forno

Massa

2 xícaras de farinha de trigo

1 caixinha de creme de leite

2 colheres (sopa) de manteiga

1 pitada de sal

Recheio

200g de muçarela 100g de presunto Orégano a gosto 1 unidade de gema 5 ml de leite

Modo de preparo

Massa

Coloque em um tigela todos os ingredientes e mexa Quando começar a ficar com dificuldade de misturar com uma colher pode mexer com as mãos Abra a massa em torno de 2mm e corte com algum cortador redondo (nesse vídeo utilizei um cortador de 11cm de diâmetro)

Montagem

Misture o queijo, o presunto e o orégano Coloque um pouco do recheio no meio do círculo de massa e feche as pontas Aperte com um garfo para a massa não abrir Misture a gema com o leite e pincele sobre os pastéis Leve em forno preaquecido a 200ºC por cerca de 20 minutos ou até dourarem

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires