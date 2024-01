Salada Fit: Saiba como preparar esta delícia capaz de saciar a fome de forma saudável

São inúmeros os benefícios do consumo de folhas e vegetais, uma vez que eles auxiliam no bom funcionamento intestinal e na redução dos níveis de colesterol ruim no sangue. Esses elementos aliados à adição de proteínas podem auxiliar na fome de forma saudável, além de promover uma maior saciedade, sem perder o sabor delicioso da receita.

Saiba como preparar uma Salada Fit com frango, folhas e um molho incrível:

Ingredientes da Salada Fit

1 peito de frango sem pele e sem ossos

1 colher (sopa) de alho picado

½ limão (suco)

1 colher (chá) de páprica doce

Pimenta-do-reino a gosto

1 colher (chá) de mostarda

1 pé de alface roxa

2 tomates picados em pedaços grandes

1 maço de agrião

100g de queijo prato cortado em cubos

1 lata de milho escorrido

2 pepinos em conserva fatiados

Sal a gosto

Azeite

Salada

Para o molho, os ingredientes são:

1 xícara (chá) de iogurte natural;

½ xícara (chá) de creme de leite;

2 colheres (sopa) de vinagre;

1 colher (sobremesa) de açúcar;

½ colher (chá) de sal;

½ colher (chá) de pimenta branca em pó.

Modo de preparo da Salada Fit

Passo 1: Frango

Em uma tigela, coloque o frango, o alho, o suco de limão, a páprica, o sal, a pimenta e a mostarda; Deixe marinar na geladeira por pelo menos 1h; Em uma frigideira, aqueça bem o azeite e frite os peitos de frango até dourar os dois lados; Corte em pedaços pequenos. Reserve.

Passo 2: Folhas e vegetais

Em uma travessa, coloque o frango, a alface, o tomate, o agrião, o queijo, o milho e o pepino; Corte os vegetais e as folhas conforme o seu gosto e misture todos os ingredientes acima citados.

Passo 3: Molho

Em uma tigela, coloque o iogurte, o creme de leite, o vinagre, o açúcar, o sal e a pimenta; Misture bem e joge por cima dos ingredientes, mexendo bem.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires