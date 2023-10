Sunomono: veja como preparar a salada de pepino agridoce japonês

Se você é viciado em sushi ou culinária japonesa, com certeza já ouviu falar do sunomono. Trata-se de um pepino em conserva feito para dar um toque especial ao prato. Com ele, é possível fazer saladas e diversificar o consumo de sushis, pokes e outras receitas japonesas. Confira o passo a passo

Ingredientes

4 pepinos japoneses;

2 colheres (sopa) de alga wakame desidratada;

¼ de xícara (chá) de vinagre de arroz;

2 colheres (sopa) de açúcar.

Sal a gosto;

Gergelim branco a gosto para servir.

Passo a passo

Lave, seque, descarte as pontas e passe os pepinos pelo fatiador de legumes (mandolin) para fazer rodelas bem finas; Numa peneira grande, coloque os pepinos, salpique com 1 colher (sopa) de sal e misture bem. Apoie a peneira sobre uma tigela e deixe descansar por 10 minutos para extrair o excesso de líquido dos pepinos; Enquanto isso, em outra tigela, coloque a alga wakame, cubra com água e deixe hidratar por 5 minutos. Escorra bem e reserve; Numa tigela, misture bem o vinagre de arroz com o açúcar e ½ colher (chá) de sal até dissolver os temperos; Aperte bem as fatias de pepino para extrair o máximo de líquido. Adicione os pepinos ao molho agridoce, junte a alga wakame e misture bem; Leve à geladeira para marinar e para as fatias absorverem melhor os sabores por pelo menos 15 minutos. Salpique com sementes de gergelim a gosto antes de servir;

Dica: Armazenado num pote com tampa, o sunomono pode ser mantido na geladeira por até 2 dias.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)