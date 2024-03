Falso medalhão de coxão mole é a receita da Ana Maria Braga hoje (27/02) no Mais Você

A receita de terça-feira (27/02), do programa "Mais Você" é um falso medalhão de coxão mole, ensinado pela apresentadora Ana Maria Braga, que combina tanto com macarrão como com o arroz do dia a dia. O prato traz queijo muçarela, rúcula e tomate no recheio.

O modo de preparo é fácil e fica pronto em apenas 30 minutos. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

Ingredientes

500 gramas de coxão mole cortado em bifes finos

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

300 gramas de muçarela fatiada. Mais ou menos 22 fatias

Meio maço ou 40 gramas de rúcula sem o talo

40 gramas ou 2 xicaras de chá de tomates sem pele e sem sementes cortados em tiras grossas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 fio de azeite

150 gramas ou 2 xicaras de chá de cebola-roxa cortada em meia-lua

Meia xícara de chá ou 120 mililitros de caldo de legumes

50 gramas ou meia xícara de chá de manteiga gelada em cubos

Modo de preparo

1. Forre uma superfície lisa com mais ou menos 50 centímetros de comprimento por 45 centímetros de largura de plástico filme (não corte o rolo) e distribua 500 gramas de coxão mole em bifes, de maneira que fiquem ligeiramente sobrepostos, formando uma manta.

2. Com a ajuda de um batedor de carnes, afine os bifes para que formem um retângulo com mais ou menos 30 centímetros por 40 centímetros.

3. Tempere com sal e pimenta-do-reino moída a gosto, distribua 300 gramas de muçarela fatiada, meio maço de rúcula sem o talo e 40 gramas de chá de tomates sem pele e sem sementes cortados em tiras grossas. Acerte o sal e pimenta-do-reino moída a gosto.

4. Com a ajuda do plástico filme, vá enrolando a manta de bifes bem apertado até formar um rocambole. Deixe na geladeira por 1 hora ou até que esfrie.

5. Corte o rocambole para formar os medalhões com mais ou menos 4 centímetros de altura, mais ou menos 2 dedos, e reserve.

6. Descarte o plástico filme e, em uma frigideira aquecida em fogo alto com 1 fio de azeite, coloque 3 medalhões e doure de todos os lados por mais ou menos 1 minuto de cada um dos lados ou até que esteja dourado.

7. Retire da frigideira, reserve em um prato e repita o processo com os outros medalhões.

8. Na mesma frigideira, aquecida em fogo médio, coloque 150 gramas de cebola-roxa cortada em meia-lua e doure por mais ou menos 2 minutos ou até começar a caramelizar.

9. Acrescente meia xícara de chá de caldo de legumes, os medalhões de carne selados, 50 gramas de manteiga gelada em cubos e cozinhe por mais ou menos 5 minutos.

10. Apague o fogo, mexa delicadamente para misturar bem o molho e sirva quente acompanhado de macarrão na manteiga e sálvia.

