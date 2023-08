Cueca virada de padaria: Saiba como fazer o doce para servir de lanche

Feito à base de farinha de trigo e ovos, a cueca virada é tradicional na Itália e popularmente conhecida no sul do país. O doce é perfeito para servir em reuniões com amigos, ou café com a família; veja o passo a passo

Ingredientes

3 xícaras (chá) de farinha de trigo (330 g).

6 colheres (sopa) de açúcar.

1/2 xícara (chá) de leite (100 ml).

1 pitada de sal.

1 ovo.

1 colher (sopa) de margarina.

1 colher (sopa) de vinagre ou cachaça.

1 colher (sobremesa) de fermento químico.

Óleo para fritar.

Açúcar com canela para envolver.

Passo a passo

Misture os ingredientes até desgrudar das mãos (se necessário, acrescente um pouquinho mais de farinha de trigo). Abra a massa com o rolo em superfície enfarinhada e corte tiras (7 x 2 cm ou do tamanho desejado). Faça um corte pequeno no centro de cada tira e passe uma ponta ou as duas por dentro, virando. Frite, poucas por vez, em óleo não muito quente abundante até dourarem. Deixe escorrer sobre papel absorvente e envolva em açúcar com canela.

