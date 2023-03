Como fazer bobó de camarão? Veja receita e vídeo com passo a passo

Que tal fazer um clássico baiano para servir no jantar? O bobó de camarão é delicioso, reúne sabores únicos da Bahia e combina com a ocisão que você quiser, seja almoço, jantar ou reunião entre amigos; confira a receita completa e o vídeo com passo a passo.

Ingredientes

1kg de camarão fresco.

Sal.

3 dentes de alho picados e amassados.

Suco de 1 limão.

Pimenta-do-reino.

1 kg de mandioca (prefira as que já vem embaladas e descascadas, é mais prático).

3 cebolas (1 cortada em rodelas e 2 raladas).

1 folha de louro.

6 colheres (sopa) de azeite de oliva.

2 vidros de leite de coco.

1 maço de cheiro-verde picado.

2 latas de molho pronto de tomate.

2 pimentões verdes bem picadinhos.

2 colheres (sopa) de azeite de dendê.

Passo a passo

Lave os camarões e tempere com sal, alho, pimenta e limão, deixe marinar. Pegue uma panela com água e cozinhe a mandioca em pedacinhos, com louro e a cebola em rodelas. Quando estiver mole, acrescente um vidro de leite de coco. Deixe esfriar um pouco e bata no liquidificador. Esquente o azeite de oliva, junte a cebola ralada e deixe dourar. Acrescente os camarões e frite. Adicione as 2 latas de pomarola, o cheiro-verde, o pimentão e deixe cozinhar por alguns minutos. Junte na mesma panela, a mandioca batida no liquidificador, outro vidro de leite de coco e o azeite de dendê. Deixe levantar fervura e está pronto.

Confira o vídeo com o passo a passo:

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Felipe Saraiva)