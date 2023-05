Caruru completo é a receita de hoje (11/05) no Mais Você com Ana Maria Braga

A receita apresentada hoje, quinta-feira (11/05), no programa "Mais Você" é um caruru completo, uma refeição típica baiana. A receita foi o prato principal do participante Daniel no terceiro jantar do quadro Jogo de Panelas.

A refeição, originalmente da Bahia, leva salada de feijão fradinho; caruru; vatapá, feito com pão dormido, amendoim e camarão seco; frango cozido; farofa de banana e arroz branco soltinho. Veja os ingredientes e o modo de preparo.

VEJA MAIS

Ingredientes do feijão fradinho

300 gramas de feijão fradinho 1 cebola pequena 1 tomate Meio pimentão verde 2 colheres de sopa de coentro Sal a gosto

Ingredientes do caruru

500 gramas de quiabo picadinho 1 cebola média 1 tomate grande 3 colheres de coentro Sal a gosto 3 colheres de sopa de azeite de dendê

Ingredientes do vatapá

100 gramas de castanha torrada 150 gramas de amendoim torrado 200 gramas de camarão seco defumado 10 pães dormidos 3 litros de leite de coco Sal a gosto 1 colher de chá de gengibre 1 cebola grande 1 tomate grande 4 colheres de sopa de coentro 5 colheres de sopa de azeite de dendê

Ingredientes do frango

8 sobrecoxas de frango 2 cebolas médias 2 tomates médios 4 colheres de sopa de coentro Sal a gosto 1 colher de sopa de colorau

Ingredientes da farofa de banana

200 gramas de bacon 1 banana-da-terra grande 100 gramas de farinha de mandioca Sal a gosto

Caruru completo do Daniel. (Foto: Dani Meira / Globo)

Modo de Preparo do feijão fradinho

Em uma tigela coloque o feijão fradinho de molho por 1 hora. Corte picadinho os temperos, tomate, cebola e o pimentão. Em uma panela refogue os temperos com um pouco de óleo de soja e uma colher de sopa de colorau. Adicione o feijão fradinho e o coentro. Mexa até misturar os temperos ao feijão. Adicione 1 litro de água e deixe cozinhar por 30 minutos a 40 minutos.

Modo de Preparo do caruru

Escolha o quiabo a dedo, quebrando no fundo para saber se não tem muita fibra. Lave bem o quiabo em água corrente. Adicione um pouquinho de vinagre na lavagem. Coloque-os para secar num pano de prato limpo. Corte o quiabo do fundo para o talo em formato de cruz e depois picadinho. Bata a cebola, tomate e o coentro no liquidificador com uma xícara de água. Adicione na panela o azeite de dendê e logo em seguida, adicione o quiabo picadinho. Mexa até misturar o azeite no quiabo. Adicione os temperos batidos no liquidificador e sal a gosto. Deixe cozinhar por 1 hora, sempre mexendo para não pegar no fundo da panela.

Modo de Preparo vatapá

Coloque os 10 pães dormidos para descansar em 1litro de leite de coco. Triture no liquidificador a castanha até ficar uma farinha fina. Triture o amendoim torrado no liquidificador até virar uma farinha fina. Bata no liquidificador o tomate, cebola, coentro, gengibre e o camarão seco. Bata no liquidificador os 10 pães embebidos no leite de coco. Em uma panela de alumínio, antes de ir ao fogo, adicione todos os ingredientes. Mexa até ficar uma mistura homogênea. Adicione sal a gosto e o azeite de dendê. Leve o vatapá ao fogo médio, mexer até pegar o ponto. Após pegar o ponto, aumente o fogo e mexa até soltar da panela.

Modo de Preparo do frango

Limpe bem o frango, retirando a pele e a gordura. Após limpar o frango, coloque em uma tigela e lave. Troque a água e adicione um limão espremido e um pouquinho de vinagre. Depois, escorra a água. Adicione sal a gosto, colorau, cominho e deixe descansar pra pegar o tempero. Descasque a cebola e corte picadinho, assim como o tomate e o pimentão. Em uma panela espaçosa mas não muito funda, refogue os temperos picados. Adicione o frango na panela junto aos temperos refogados. Mexa bem até envolver todo o frango. Após refogar o frango, adicione água até cobrir o frango e deixe cozinhar.

Modo de Preparo da farofa de banana

Corte o bacon em cubos pequenos. Descasque e corte a banana-da-terra também em cubos. Frite o bacon numa panela média com pouco óleo. Após fritar o bacon, adicione a banana em cubos e aguarde fritar. Após o bacon e a banana fritos, adicione a farinha de mandioca e sal a gosto.

(Estagiária Hannah Franco, sob supervisão o editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)