Uma receita de 30 minutos é perfeita para os dias mais corridos, não é? E uma das opções nesses momentos é fazer picadinho de carne com linguiça e legumes. Prático e rápido, o prato tem um preparo bem fácil e fica delicioso!

Basicamente, basta colocar a carne e a linguiça cortada em cubos na panela e aguardar 30 minutos com o fogo ligado. A receita fica no ponto certo e pode ser servida com arroz, macarrão e o que mais o consumidor desejar. Confira os detalhes:

Como fazer picadinho de carne com linguiça e legumes

Ingredientes

1 colher (sopa) de óleo

500g de coxão mole em cubos

2 linguiça calabresa fatiada

1 cebola em cubos

1 dente de alho picado

2 tomates sem pele e sem sementes em cubos

1 xícara (chá) de batata em cubos

1 xícara (chá) de cenoura em cubos

1 xícara (chá) de vagem em pedaços

1 xícara (chá) de água quente

Sal, pimenta-do-reino e salsa picada a gosto

Modo de preparo

Em fogo alto, aqueça a panela de pressão com o óleo de frite a carne em bucos até dourar; Acrescente a linguiça em cubos e frite por cerca de três minutos; Coloque a cebola, o alho e continue fritando; Adicione o tomate, a batata, a cenoura, a vagem e cubra com a água quente; Tempere com sal, pimenta e tampe, deixando cozinhar por 15 minutos depois da pressão; Ao finalizar e retirar a pressão, acrescente salsa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com