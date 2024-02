Como fazer bolinho de carne moída recheado direto na Air Fryer

O bolinho de carne moída é uma receita popularmente relacionada aos botecos brasileiros, muito por ser usado como tira-gosto. Versátil e prático de fazer, o alimento também pode ser consumido nas refeições principais do dia, como almoço e jantar, por apresentar o equilíbrio ideal de proteína e nutrientes que ajudam a suprir as necessidades do corpo.

Para deixar o prato ainda mais saudável, o Oliberal.com separou como fazer esta delícia diretamente na Air fryer, que torna a receita suculenta e saborosa. Confira:

Como fazer bolinho de carne moída recheado

Ingredientes

- 500g de carne moída

- 1/2 cebola ralada

- 1/2 cenoura ralada

- 1 batata grande ralada

- 1 ovo

- 2 colheres de sopa de farinha de rosca

- Sal, pimenta do reino e cheiro-verde a gosto

- 150g de queijo muçarela cortada em cubos.

Modo de preparo

- Tempere a carne com a pimenta do reino, o sal e o cheiro-verde;

- Adicione o ovo e a farinha de rosca;

- Misture tudo com as mãos;

- Passe um pouco de água ou óleo nas mãos para facilitar na hora de moldar o bolinho;

- Pegue um pouco da carne e modele com as mãos em formato redondo;

- No processo, coloque um pedaço da muçarela e modele;

- Coloque o bolinho na AirFryer a 180° por cerca de 13 minutos;

- Sirva quente.

No canal do YouTube chamado Cebola e Salsa, produzido pela Júlia, há um vídeo completo mostrando como é fácil o preparo da receita. Veja:

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com