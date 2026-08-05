Banoffee na frigideira: aprenda a receita da sobremesa

A banoffee é uma sobremesa clássica que conquistou muitos fãs pela combinação de sabores simples e irresistíveis: banana, doce de leite, biscoito e chantilly. Para quem busca uma versão prática e rápida, a banoffee na frigideira é uma ótima opção para preparar em poucos minutos, sem precisar usar forno.

A receita leva poucos ingredientes e pode ser adaptada de acordo com o gosto de cada pessoa. O resultado é uma sobremesa cremosa, com textura crocante da base de biscoito e o sabor marcante do doce de leite.

Ingredientes da banoffee na frigideira

2 a 3 bananas grandes (preferencialmente banana-prata);

200 g de doce de leite (ou a quantidade desejada);

Cerca de 15 biscoitos maisena triturados ou amassados;

Chantilly batido a gosto;

Chocolate em pó ou canela para finalizar.

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Modo de preparo da banoffee na frigideira

Comece preparando a base da sobremesa. Triture ou amasse os biscoitos maisena até formar uma farofa e reserve.

Em uma frigideira, distribua as bananas cortadas em rodelas e deixe aquecer levemente. Em seguida, acrescente o doce de leite por cima das frutas, espalhando bem para formar a camada cremosa da banoffee.

Adicione a farofa de biscoito e finalize com uma generosa camada de chantilly. Para completar, polvilhe chocolate em pó ou canela, conforme sua preferência.

A sobremesa pode ser servida imediatamente ou levada à geladeira por alguns minutos para ficar ainda mais refrescante.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)