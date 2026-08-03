Cheesecake de morango de travessa: aprenda a receita

O cheesecake de morango de travessa é uma opção prática para quem deseja preparar uma sobremesa sofisticada sem precisar desenformar. Com base crocante de biscoito, creme aveludado de cream cheese e uma cobertura de geleia caseira de morango, a receita é ideal para servir em almoços de família, comemorações ou até para adoçar o fim de semana.

Preparada em uma travessa de aproximadamente 2,7 litros, a sobremesa rende várias porções e pode ser feita com antecedência, já que precisa permanecer na geladeira para adquirir a consistência ideal.

Ingredientes do Cheesecake de morango de travessa

Para a base

170 g de biscoito maisena;

100 g de manteiga sem sal derretida.

Para o creme

600 g de cream cheese;

400 g de chocolate branco derretido (cinco barras de 80 g);

200 g de creme de leite (1 caixinha);

Suco de 1 limão.

Para a geleia

400 g de morangos frescos ou congelados;

1/2 xícara de açúcar;

Suco de 1 limão.

Morangos frescos para decorar.

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Modo de preparo do cheesecake de morango de travessa

Triture os biscoitos maisena até obter uma farofa fina. Acrescente a manteiga derretida e misture bem até formar uma massa úmida.

Espalhe a mistura no fundo da travessa, pressionando levemente com uma colher para compactar.

Se preferir uma base ainda mais crocante, leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos. Depois, deixe esfriar completamente antes de adicionar o creme.

Em uma tigela, misture o cream cheese com o creme de leite e o suco de limão até obter um creme homogêneo.

Acrescente o chocolate branco ainda morno e misture rapidamente.

Despeje o creme sobre a base já fria e reserve.

Em uma panela, coloque os morangos, o açúcar e o suco de limão.

Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que os morangos se desmanchem e a calda adquira consistência de geleia.

Espere esfriar completamente antes de espalhar sobre o creme.

Cubra o creme com a geleia de morango já fria e finalize com morangos frescos.

Leve à geladeira por, no mínimo, quatro horas antes de servir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)