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Cheesecake de morango de travessa: aprenda a receita

Receita combina base crocante, creme de cream cheese com chocolate branco e cobertura de geleia de morango

Gabrielle Borges
fonte

O cheesecake de morango de travessa é uma opção prática para quem deseja preparar uma sobremesa sofisticada (Reprodução/Youtube)

O cheesecake de morango de travessa é uma opção prática para quem deseja preparar uma sobremesa sofisticada sem precisar desenformar. Com base crocante de biscoito, creme aveludado de cream cheese e uma cobertura de geleia caseira de morango, a receita é ideal para servir em almoços de família, comemorações ou até para adoçar o fim de semana.

Preparada em uma travessa de aproximadamente 2,7 litros, a sobremesa rende várias porções e pode ser feita com antecedência, já que precisa permanecer na geladeira para adquirir a consistência ideal.

Ingredientes do Cheesecake de morango de travessa

Para a base

  • 170 g de biscoito maisena;
  • 100 g de manteiga sem sal derretida.

Para o creme

  • 600 g de cream cheese;
  • 400 g de chocolate branco derretido (cinco barras de 80 g);
  • 200 g de creme de leite (1 caixinha);
  • Suco de 1 limão.

Para a geleia

  • 400 g de morangos frescos ou congelados;
  • 1/2 xícara de açúcar;
  • Suco de 1 limão.
  • Morangos frescos para decorar.

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Modo de preparo do cheesecake de morango de travessa

  • Triture os biscoitos maisena até obter uma farofa fina. Acrescente a manteiga derretida e misture bem até formar uma massa úmida.
  • Espalhe a mistura no fundo da travessa, pressionando levemente com uma colher para compactar.
  • Se preferir uma base ainda mais crocante, leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos. Depois, deixe esfriar completamente antes de adicionar o creme.
  • Em uma tigela, misture o cream cheese com o creme de leite e o suco de limão até obter um creme homogêneo.
  • Acrescente o chocolate branco ainda morno e misture rapidamente.
  • Despeje o creme sobre a base já fria e reserve.
  • Em uma panela, coloque os morangos, o açúcar e o suco de limão.
  • Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que os morangos se desmanchem e a calda adquira consistência de geleia.
  • Espere esfriar completamente antes de espalhar sobre o creme.
  • Cubra o creme com a geleia de morango já fria e finalize com morangos frescos.
  • Leve à geladeira por, no mínimo, quatro horas antes de servir.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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