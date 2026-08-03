Cheesecake de morango de travessa: aprenda a receita
Receita combina base crocante, creme de cream cheese com chocolate branco e cobertura de geleia de morango
O cheesecake de morango de travessa é uma opção prática para quem deseja preparar uma sobremesa sofisticada sem precisar desenformar. Com base crocante de biscoito, creme aveludado de cream cheese e uma cobertura de geleia caseira de morango, a receita é ideal para servir em almoços de família, comemorações ou até para adoçar o fim de semana.
Preparada em uma travessa de aproximadamente 2,7 litros, a sobremesa rende várias porções e pode ser feita com antecedência, já que precisa permanecer na geladeira para adquirir a consistência ideal.
Ingredientes do Cheesecake de morango de travessa
Para a base
- 170 g de biscoito maisena;
- 100 g de manteiga sem sal derretida.
Para o creme
- 600 g de cream cheese;
- 400 g de chocolate branco derretido (cinco barras de 80 g);
- 200 g de creme de leite (1 caixinha);
- Suco de 1 limão.
Para a geleia
- 400 g de morangos frescos ou congelados;
- 1/2 xícara de açúcar;
- Suco de 1 limão.
- Morangos frescos para decorar.
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Modo de preparo do cheesecake de morango de travessa
- Triture os biscoitos maisena até obter uma farofa fina. Acrescente a manteiga derretida e misture bem até formar uma massa úmida.
- Espalhe a mistura no fundo da travessa, pressionando levemente com uma colher para compactar.
- Se preferir uma base ainda mais crocante, leve ao forno preaquecido a 180°C por cerca de 15 minutos. Depois, deixe esfriar completamente antes de adicionar o creme.
- Em uma tigela, misture o cream cheese com o creme de leite e o suco de limão até obter um creme homogêneo.
- Acrescente o chocolate branco ainda morno e misture rapidamente.
- Despeje o creme sobre a base já fria e reserve.
- Em uma panela, coloque os morangos, o açúcar e o suco de limão.
- Cozinhe em fogo médio, mexendo de vez em quando, até que os morangos se desmanchem e a calda adquira consistência de geleia.
- Espere esfriar completamente antes de espalhar sobre o creme.
- Cubra o creme com a geleia de morango já fria e finalize com morangos frescos.
- Leve à geladeira por, no mínimo, quatro horas antes de servir.
(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)
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