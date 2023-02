Rainha das Rainhas 2023: vencedora do concurso e princesas receberão bolsa de estudo da Fibra

As 14 candidatas do concurso Rainha das Rainhas 2023 visitaram, nesta quinta-feira (9), o Centro Universitário Fibra, uma das patrocinadoras do evento e responsável pela oferta de uma bolsa integral à grande vencedora e de bolsas parciais para as quatro princesas como premiação.

Segundo o reitor da Fibra, Vicente Noronha, a oportunidade dada às ganhadoras demonstra a preocupação da instituição em oferecer, mais do que um ensino de qualidade, uma oportunidade de mudar de vida. Antes, contudo, elas deverão passar por um processo seletivo para conseguir a aprovação no curso desejado.

“A gente entende a importância da formação de um ensino superior na vida de qualquer pessoa, e com elas não é diferente. Todas já são lindas, encantadoras, e proporcionar uma qualificação profissional para essas jovens é algo que nos deixa realmente felizes", destacou a pró-reitora Irene Noronha.

"Com a novidade anunciada pela reitoria - de agraciar também as 3º e 4º princesas - resta comemorar a oportunidade que está sendo dada a essasc candidatas", pontuou Patrícia Lopes, membro da coordenação geral do Rainha das Rainhas.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, pela TV Liberal e portal G1 Pará.