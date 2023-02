Rainha das Rainhas terá 1ª edição sem Adenirson Lage em mais de 30 anos

O 75º Rainha das Rainhas do Carnaval será a primeira edição sem o mestre de cerimônias Adenirson Lage, que faleceu no ano passado. Excetuando os dois últimos anos de pandemia, em que o concurso não foi realizado, o jornalista participou de pelo menos 31 edições, nos quais desenvolveu diferentes funções. Mas foi como mestre de cerimônias que ele deixou a sua marca no tradicional evento de fantasia e beleza da Amazônia.

A nova edição do Rainha das Rainhas acontecerá no próximo sábado, 11, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, a partir da meia-noite. Quatorze candidatas representando os clubes de Belém irão subir à passarela.

“Ele trabalhou a vida inteira no Rainhas. A música do concurso (Papaya) é a cara dele”, comenta a filha de Adenirson Lage, Luciana Lage, que cresceu vendo o pai trabalhar a cada ano no concurso. De posse de um antigo crachá do ano de 1989, ela confirma que o jornalista foi coordenador do concurso e sucedeu o jornalista Ossian Brito como mestre de cerimônia, quando esse faleceu.

Já na edição de 2020, ele não acompanhou as candidatas até a passarela, como fez ao longo de cerca de 20 anos, como mestre de cerimônia. Mas repetiu a participação em todas as etapas do evento, desde as reuniões com dirigentes de clubes e eventos de apresentação das candidatas e dos patrocinadores.

“Ele gostava muito do concurso, participava de todas as apresentações das rainhas, falava diretamente com os dirigentes dos clubes, reunia para tratar das regras, participava das apresentações das candidatas e coquetéis com patrocinadores, ele participava de tudo”, recorda Luciana.

Adenirson Lage na condução das candidatas (Cristino Martins/O Liberal)

O influencer especializado no concurso, Yuri Mendes, administrador do perfil do Instagram @eternas.rainhas , afirma que Adenirson Lage não media esforços para ajudar quem precisasse, principalmente as candidatas que, nervosas, recebiam o incentivo dele para que fizessem um bom desfile. “Ele conquistou o carinho enorme de todas elas. Ele sempre será lembrado por todas as meninas que conduziu nos concursos”.

Ana Unger, atual coordenadora artística do concurso, destaca a atenção, a elegância e a generosidade de Adenirson. “Eu fiz o Rainhas por 22 anos como comentarista, mas no primeiro ano que eu coordenei, ele me ajudou muito. Ele sempre conduzia as candidatas para o palco, tinha preocupação de avisar as candidatas com todo cuidado, elegância e educação. E quando acontecia algum incidente, ele estava sempre atento para ajudar as candidatas. Ao falar do Rainhas a gente lembra muito da presença do Adenirson Lage”.

Lembranças de Adenirson Lage

Luciana Lage recorda que, após cada edição do concurso, o pai ficava pelo menos um mês respondendo às pessoas que o abordavam perguntando sobre o concurso, queriam saber das candidatas, das rivalidade entre as torcidas de clubes, que algumas vezes terminava em briga, e os torcedores do Paysandu sempre encarnavam quando a candidata do Remo não ficava entre as cinco colocadas, pois Adenirson era remista.

Ao longo de todo esse tempo, Adenirson socorreu várias candidatas que caíram durante a apresentação ou mesmo tiveram as fantasias quebradas.

"Numa das vezes, a fantasia da candidata possuía uma engenhoca que danificou durante o desfile deixando a candidata presa de cabeça para baixo. “Ele teve que se enfiar debaixo da candidata e ficar com a cara no bumbum dela para tirá-la de lá”, recorda Luciana.

“Ele sempre acalmava as candidatas e ficava no pé delas para que não excedessem o tempo do desfile, porque descontava ponto. Quando terminava o evento, ele ia direto para o jornal O Liberal para ajudar na edição, pois ele conhecia todas as candidatas”, acrescenta.

Serviço: O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.