Ismaelino Pinto será o mestre de cerimônia do Rainha das Rainhas 2023

O jornalista e crítico de cinema Ismaelino Pinto será o novo mestre de cerimônias do Rainha das Rainhas do Carnaval 2023. Ele foi apresentador do concurso de beleza e fantasia entre os anos de 1994 e 2010, sempre dividindo a função com outra jornalista feminina. Após 13 anos afastado do púlpito do maior concurso de fantasia e beleza da Amazônia, ele retornará para a 75ª edição no posto que por mais de 20 anos foi marcado pela dedicação do jornalista Adenirson Lage, falecido no ano passado.

No próximo sábado, 11, 14 candidatas participarão do Rainha das Rainhas, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em uma noite de folia e glamour.

A função do mestre de cerimônias do Rainha das Rainhas é conduzir cada uma das candidatas até o palco em que elas irão apresentar as coreografias e, logo em seguida, as conduz até a passarela para o desfile, para depois conduzi-las novamente na saída do palco.

Mais do que apenas pegar cada candidata pela mão, o mestre de cerimônias é a última pessoa a ter contato com cada uma delas antes da apresentação e também o primeiro a ter contato logo após a apresentação. A função do mestre de cerimônias também é passar segurança, tranquilidade e confiança para que cada rainha tenha o melhor desempenho na coreografia e no desfile.

Ismaelino Pinto em foto antiga apresentando o Rainha das Rainhas ao lado de Layse Santos. (Arquivo)

“Tenho a marca de ter sido o apresentador que mais tempo ficou no Rainha das Rainhas. Fiz parceria na apresentação com as jornalistas Layse Santos, Kátia Corrêa, Mariza Ferrari e Marza Mendonça, entre outras”, recorda Ismaelino. Quando ele começou como apresentador, o concurso ainda era tradicionalmente realizado na sede do Iate Clube.

Veja também:

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2023 ganha filtro no Instagram; saiba como usar]]

“Saí (da apresentação do concurso) e, agora, voltei e fui convidado para assumir o posto chave de mestre de cerimônia. O Rainha das Rainhas faz parte da minha história. Pra mim, é maravilhoso porque estou perpetuando uma geração histórica dentro do Rainhas, que iniciou com o jornalista Ossian Brito, depois Isaac Soares e Adenirson Lage”, destaca.

Ossian Brito foi um dos fundadores da TV Liberal, junto com Rômulo Maiorana, e dirigiu a emissora nos anos 70. Já Isaac Soares, foi referência no colunismo social no jornal O Liberal. Enquanto Adenirson Lage, que também era colunista social e cerimonialista, deixou a sua marca no Rainha das Rainhas em mais de 20 anos como mestre de cerimônia. Ele encerrou a participação no concurso em 2019.

“Quando eu comecei (a apresentar o Rainhas), eu trabalhava na TV Liberal e apresentava o quadro de cinema dentro do Bom Dia Pará e do Jornal Liberal 1ª edição. Eu vi muitas histórias e participei ativamente do concurso”, recorda Ismaelino, que acompanhou Adenirson como mestre de cerimônias por muitos anos.

O Rainha das Rainhas 2023 tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal O Liberal.com. Além disso, conta com patrocínio do Centro Universitário Fibra para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal O Liberal.com, e para a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.