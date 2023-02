Rainha das Rainhas 2023: candidatas posam para sessão de fotos em ponto turístico de Belém

As 14 candidatas ao título de Rainha das Rainhas 2023 do carnaval paraense, visitaram, na manhã desta quinta-feira (9), o Complexo Feliz Lusitânia para uma sessão de fotos ao ar livre. As imagens serão utilizadas nas plataformas do Grupo Liberal, como a capa dos jornais Amazônia e O Liberal.

A coordenadora Patrícia Lopes, membro da organização geral do concurso, explica que o local foi escolhido para valorizar as paisagens paraenses. “Nós estamos aqui para juntar a beleza dos pontos turísticos e a beleza das candidatas. É um prazer estarmos aqui! Não é fácil organizar as meninas, mas temos uma agenda intensa a cumprir até o sábado”, revela.

As candidatas abrilhantaram um dos principais pontos turísticos de Belém (Thiago Gomes / O Liberal)

Já à tarde, as Rainhas visitarão a Faculdade Integrada Brasil Amazônia (Fibra), uma das instituições patrocinadoras do evento e responsável pela premiação de uma bolsa integral à Rainha das Rainhas e bolsas de 50% de desconto para as 1º e 2ª princesas.

Ingressos

Faltando dois dias para o maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia, as pessoas interessadas em prestigiar o grande desfile das candidatas, no dia 11 de fevereiro, no Hangar, ainda podem adquirir mesas, com quatro lugares cada, vendidas exclusivamente na Central de Classificados de O Liberal, no subsolo do Boulevard Shopping, em Belém, no valor de R$ 250. Os ingressos avulsos que dão acesso à pista do evento já estão esgotados.

Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, conta com patrocínio do Centro Universitário Fibra para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com, e para a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do portal G1 Pará.