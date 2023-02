Rainha das Rainhas 2023: videocast que reúne soberanas é apresentado pelo jornalista Fernando Araújo

Faltando poucos dias para o Rainha das Rainhas 2023, cresce a expectativa para a histórica edição do concurso, de número 75, que será realizada no próximo sábado (11), no Hangar – Centro de Convenções. Para amenizar a ansiedade de fãs e admiradores do concurso, estreia nesta quinta-feira (9), no portal e redes sociais de O Liberal, o videocast “Chá com as Rainhas”, série que convida vencedoras do maior concurso de beleza e fantasia da Amazônia para um bate-papo.

A primeira temporada do “Chá com as Rainhas” possui três episódios e reúne cinco rainhas, de anos e décadas diferentes, para uma conversa sobre a experiência de participar do Rainha das Rainhas. As participantes vão revelar como foi a preparação, a emoção de conquistar o título, o que mudou daquele tempo para os dias de hoje, qual o impacto na vida pessoal e profissional, as oportunidades de trabalho, curiosidades dos bastidores, histórias inéditas e muito mais.

As primeiras convidadas foram Taíze Costa, Rainha das Rainhas de 2004, pelo Clube dos Médicos, e Alane Dias, Rainha das Rainhas de 2018, pelo Grêmio Literário e Recreativo Português (André Oliveira/ O Liberal)

No segundo episódio, disponível a partir de sexta-feira (10), o vídeocast recebe Thalita Maués, Rainha das Rainhas 2012, pelo Grêmio Literário e Recreativo Português, e Clícia Lima, Rainha Das Rainhas 2017, pelo Paysandu Sport Club. No terceiro episódio, que será lançado no sábado (11), a convidada é Juliane Moraes, Rainha Das Rainhas 2020, pela Asalp.

O “Chá com as Rainhas” será apresentado pelo jornalista paraense Fernando Araújo. “Acompanho o Rainha das Rainhas desde a década de 1990 e vejo o concurso como um patrimônio do nosso carnaval”, afirma.

Os três episódios da primeira temporada do vídeocast "Chá com as Rainhas” ficarão disponíveis no LibPlay, plataforma de conteúdo multimídia de OLiberal.com. Também podem ser encontrados na página especial do concurso, no endereço oliberal.com/rainhas, e no canal de OLiberal.com no YouTube.

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.