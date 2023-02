Rainha das Rainhas 2023: patrocinadores celebram o retorno do concurso após a pandemia

Neste ano de 2023, o Rainha das Rainhas celebra a sua 75ª edição e traz novidades para o público e também para as 14 candidatas do concurso. Em sua primeira edição pós-pandemia, o evento que já faz parte da cultura paraense é celebrado pelo Centro Universitário Fibra, que patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará. E também o banco digital PopBank, que apoia a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Rainha das Rainhas 2023: confira o perfil das candidatas ao título de soberana do carnaval paraense]]

Os patrocinadores do evento destacam a grandiosidade e relevância que o Rainhas tem para o estado e para o público fã do carnaval.

O reitor do Centro Universitário Fibra, Vicente Noronha, que traz a novidade de ofertar uma bolsa integral à grande vencedora e também premiar com bolsas parciais as quatro princesas do concurso, fala sobre a tradição da Rainha das Rainhas 2023.

“Estamos patrocinando pois acreditamos no projeto e em todas as oportunidades que ele possibilita para as envolvidas. Esse concurso, tão tradicional, encanta e engrandece a nossa cultura e o nosso estado”, afirma Vicente Noronha.

O banco digital PopBank, voltado ao uso de tecnologia e práticas inovadoras para criar soluções e experiências positivas em empresas e pessoas físicas, falou sobre o patrocínio e a relevância do concurso, por meio do gerente geral Antônio Cezar.

“Esse concurso faz parte da cultura paraense, englobando em um só evento beleza, simpatia, alegria, jovialidade e principalmente uma energia positiva que todos que participam desse espetáculo percebem. Nós do PopBank compartilhamos da mesma energia e ficamos felizes de estarmos juntos. Em especial essa edição que é a primeira após a pandemia”, afirma.

Rainha das Rainhas 2023

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.