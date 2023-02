Rainhas das Rainhas 2023: jurados serão revelados apenas na noite do concurso

Seis jurados serão responsáveis pela avaliação das 14 candidatas do concurso Rainha das Rainhas do Carnaval 2023. Para manter a lisura do processo da comissão de julgamento, os nomes dos jurados serão revelados apenas na noite do concurso. Cada convidado irá avaliar os seguintes critérios das Rainhas: beleza, fantasia e apresentação cênica. A votação será feita por meio de um sistema próprio. O júri contará com um tablet para fazer a avaliação.

“Em relação à revelação dos jurados até para manter a discrição e não ter interferência. ainda mais agora em época de rede social, é seguido, sim, a tradição de ser anunciado os jurados apenas na hora do evento, ou seja, justamente para preservar a idoneidade dos julgamentos”, enfatiza Aurélio Oliveira, Gerente do Estúdio Digital e Content do Grupo Liberal.

Idoneidade

Todos os nomes que compõem o time de júri são profissionais ligados ao quesito que irão julgar — cada um dentro da especialidade em que atuam. No entanto, todos eles são de fora do Estado para manter idoneidade e neutralidade durante o julgamento da performance das candidatas, como aponta Aurélio.

“Cada jurado só vota naquele quesito o qual ele é especialista. E a votação é feita através de critérios pertinentes a cada um dos critérios. Nós temos jurados de renome nacional. E, em relação a critérios, eles são os mesmos. Sempre com o mesmo rigor na avaliação e apuração das notas”, comenta.

Patrocínio

O Rainha das Rainhas 2023, que será realizado no dia 11 de fevereiro, no Hangar Centro de Convenções & Feiras da Amazônia, tem patrocínio do PopBank e Estação Cosméticos para a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo portal OLiberal.com. Além disso, o Centro Universitário Fibra patrocina a cobertura dos bastidores, em tempo real, pelo OLiberal.com, e também a transmissão, ao vivo, por meio da TV Liberal e do G1 Pará.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades)