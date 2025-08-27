Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

O vereador Mateus Batista (União Brasil), de Joinville (SC), voltou a atacar a população vinda das regiões Norte e Nordeste. Durante um debate sobre migração na Câmara Municipal, nesta segunda-feira (25), o parlamentar se referiu ao estado do Pará como “um lixo”, ao criticar o aumento de pessoas de outros estados que vivem em Santa Catarina.

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses, que repudiaram o ataque ao estado e à sua população.

VEJA MAIS:



Reincidente em falas preconceituosas

Essa não é a primeira vez que Mateus Batista utiliza termos depreciativos para se referir a migrantes. No dia 19 de agosto, ele já havia afirmado, em vídeo publicado nas redes sociais, que “Santa Catarina pode virar um grande favelão” caso não haja controle da chegada de pessoas do Norte e Nordeste.

Na gravação, o vereador chamou migrantes de “praticamente refugiados de estados destruídos” e disse que eles seriam responsáveis pelo aumento da desordem social. O discurso foi amplamente criticado por especialistas e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Joinville (Sinsej), que classificou as falas como falaciosas, preconceituosas e estigmatizantes.

O sindicato lembrou que problemas de corrupção e má gestão também estão presentes em Santa Catarina — citando, por exemplo, o escândalo dos respiradores durante a pandemia — e destacou que os ataques de Batista alimentam um discurso de ódio e divisão social.

Dados desmentem discurso do vereador

As falas do parlamentar contrastam com os dados oficiais. Segundo o Censo 2022 do IBGE, a maior cidade de Santa Catarina tem 29,9% de sua população formada por pessoas nascidas em outros estados. Os principais grupos vêm do Paraná (11,7%), São Paulo (4,0%) e Rio Grande do Sul (3,2%).

O Pará aparece com apenas 2% do total, o que representa cerca de 12,1 mil paraenses em um universo de mais de 616 mil habitantes. Embora esse número tenha crescido em relação a 2010, ele ainda representa uma parcela pequena da população de Joinville, o que desmonta o argumento de que a cidade estaria sofrendo “invasão” ou “descontrole migratório”.

Vereador coleciona polêmicas e processos

Além das declarações contra migrantes, Mateus Batista já enfrentou problemas na Justiça. Ele foi condenado a quatro meses de detenção (pena cumprida em liberdade) por calúnia, injúria e difamação, e responde a novos processos, entre eles uma ação movida pelo ex-vereador Cláudio Aragão (MDB).

Para críticos, a postura de Batista reforça um discurso de intolerância que busca criminalizar e marginalizar trabalhadores migrantes, justamente aqueles que ajudam a movimentar a economia local.