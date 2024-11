'Vamos jogar??? PF, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba', postou homem em redes sociais

Guilherme Antônio, filho do dono do carro que explodiu, contou que estava há meses sem notícias do pai, após uma briga familiar.

Guilherme trabalha como chaveiro em Santa Catarina (SC), e contou que estava abalado, e perdeu contato com o pai, o homem que explodiu bombas na frente do STF, na noie desta quarta-feira (13/11) em Brasília (DF).

O homem que explodiu a bomba vinha fazendo ameaças contra autoridades nas redes sociais. .

“Ele tinha uns problemas pessoais com a minha mãe e estava muito abalado com a situação, e ele viajou. Foi só isso que ele falou. Ele só queria viajar. A intenção dele era ir para o Chile”, disse Guilherme ao site Metrópoles sobre o pai, que é de Rio do Sul (SC).

Ameaças nas redes sociais

Nas redes sociais, Francisco fez ameaças de um atentado a bombas. Ele escreveu mensagens sugerindo um ataque contra alvos políticos que ele chama de “comunistas de merda”.

“Vamos jogar??? Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso… Vocês 4 são VELHOS CEBÔSOS nojentos”, escreveu Francisco no Facebook.

Testemunhas contam que viram uma pessoa arremessando artefatos contra o Supremo Tribunal Federal (STF). Essa mesma pessoa morreu com as explosões. Após a publicação das matérias foi confirmado que que o morto é Francisco Wanderley Luiz.