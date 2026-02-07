Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Uso da máquina pública e propaganda antecipada lideram crimes eleitorais

Procurador regional eleitoral afirma que número de ações cresce em ano eleitoral e detalha punições previstas na Justiça Eleitoral e comum

Maycon Marte
fonte

Uso da máquina pública e propaganda antecipada lideram crimes eleitorais (Carmem Helena | O Liberal)

O período eleitoral é marcado por uma intensa fiscalização do Ministério Público Eleitoral (MPE) para garantir a igualdade do processo. Entre os crimes mais comuns, destaca-se o uso indevido da máquina pública e a propaganda antecipada, práticas que podem desequilibrar a disputa e gerar sérias consequências para os envolvidos. O procurador regional eleitoral, Bruno Valente, enfatiza que o número de ações relacionadas a isso aumenta em ano eleitoral, mas que a justiça está pronta para lidar com esses crimes.

Segundo ele, a utilização da máquina pública para beneficiar candidatos é uma das infrações mais frequentes. Isso pode ocorrer de diversas formas, como, por exemplo, através da mobilização de servidores públicos, do uso de bens públicos (veículos, prédios) e do aumento de programas sociais. Além da distribuição de dinheiro à população visando favorecer um candidato específico ou o próprio gestor que busca a reeleição.

O volume expressivo de denúncias relacionadas a esses crimes, somadas ao cenário singular de cada eleições, dificulta que o MPE consiga estabelecer uma média de quantas denúncias a entidade recebe apenas nesse nicho, como explicou o procurador. A demanda também acompanha os avanços dos mecanismos disponíveis durante as campanhas eleitorais.

“É difícil te chamar porque varia muito de eleição para eleição. A gente está vivendo um momento de transição grande nisso, com o uso das redes sociais, por exemplo, onde a cada eleição que passa aumenta a participação delas. Então, teve eleição dois anos atrás, mas a última eleição geral foi há 4 anos. E, de 4 anos para cá, certamente muita coisa já vai ter mudado”, avalia Valente.

Punições

O procurador separa as punições previstas para esses crimes em duas esferas principais: justiça eleitoral e comum. No âmbito da Justiça Eleitoral, as infrações podem resultar em sanções severas, como a cassação do mandato, que leva à perda do cargo eletivo, a aplicação de multa e a declaração de inelegibilidade, impedindo o infrator de concorrer a eleições futuras pelo período de oito anos. Mas, apesar da gravidade, os crimes eleitorais, em regra, são considerados de menor potencial ofensivo e raramente resultam em pena privativa de liberdade, sendo mais comum a aplicação de punições alternativas, como a prestação de serviços à comunidade. 

Fora do âmbito eleitoral, o uso indevido da máquina pública também pode gerar responsabilização na justiça comum, tanto federal quanto estadual, enquadrando o agente por crime comum e por ato de improbidade administrativa.

Além disso, o Ministério Público atua de forma preventiva e repressiva para coibir a propaganda eleitoral antecipada, prática em que pré-candidatos tentam obter vantagem ao divulgar sua imagem ou propostas antes do período permitido pela legislação, configurando uma “corrida ilegal por votos”. Mesmo na fase regular de campanha, a fiscalização permanece rigorosa para assegurar que a propaganda atenda a todos os requisitos legais, como o respeito aos limites de gastos, às regras sobre o que pode ou não ser feito, à forma de veiculação e ao conteúdo divulgado. A legislação eleitoral também proíbe expressamente a divulgação de informações falsas em propaganda eleitoral, independentemente do meio ou da ferramenta utilizada para sua produção, incluindo recursos de inteligência artificial.

Em todos os cenários, o papel do MPE segue sendo o de fiscalizar e manter a ordem jurídica no processo eleitoral. Essa fiscalização abrange desde a prevenção da propaganda antecipada até a verificação da conformidade da propaganda eleitoral oficial, incluindo o conteúdo e os limites de gastos. Segundo o procurador, a instituição também está atenta às novas tecnologias, como a inteligência artificial, e busca se capacitar para lidar com os desafios que elas impõem, especialmente na disseminação de informações falsas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

INVESTIGAÇÃO

Policiais fantasiados de ETs prendem suspeitos em megabloco em São Paulo

As bebidas apreendidas foram levadas para perícia. A operação é resultado de uma ação integrada entre as Polícias Militar e Civil.

07.02.26 23h07

General Braga Netto pede para instalar TV a cabo para acompanhar notícias na prisão

07.02.26 18h58

Penalidades

MP Eleitoral fiscaliza eleições e pode pedir cassação e perda de mandato

Procurador regional eleitoral Bruno Valente explica ao Grupo Liberal como a entidade atua diante de abusos, crimes eleitorais e uso indevido da máquina pública

07.02.26 16h30

ELeições 2026

Inteligência Artificial está na mira do MP eleitoral nas eleições deste ano

Procurador Regional Eleitoral reforça atuação constante, neutra e atenta aos novos recursos tecnológicos

07.02.26 16h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

saúde

Boletim médico atualiza estado de saúde do senador Jader Barbalho

O comunicado da unidade de saúde aponta melhora do senador, internado com desidratação e suspeita de virose

06.02.26 21h23

ATAQUE

Flávio Bolsonaro compara Lula a 'Opala velhão' e o chama de ultrapassado

Procurado por meio da Secretaria de Comunicação da Presidência, Lula não se respondeu ao ataque do senador.

02.02.26 20h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda