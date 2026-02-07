Capa Jornal Amazônia
Estado de saúde de Jader Barbalho segue estável

Senador continua internado em Belém sem atualizações no quadro de saúde

Jéssica Nascimento
fonte

Jader Barbalho. (Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado)

O senador Jader Barbalho (MDB/PA) segue internado no Hospital Beneficente Portuguesa do Pará, em Belém, onde está sendo monitorado por uma equipe médica especializada. De acordo com a assessoria de imprensa do parlamentar, em comunicado ao Grupo Liberal às 12h neste sábado (7/02), o quadro de saúde de Barbalho segue sem atualizações.

O político deu entrada na unidade após sentir-se indisposto, e exames realizados indicaram desidratação, possivelmente causada por uma virose. Após o início do tratamento, Jader apresentou uma melhora considerável e segue em observação, mantendo-se lúcido e alimentando-se normalmente.

VEJA MAIS

O boletim médico mais recente, divulgado na sexta-feira (6/02), informou que o senador segue sob acompanhamento clínico constante e a expectativa da equipe médica é de recuperação plena.

Jader Barbalho, que está no terceiro mandato no Senado, já exerceu o cargo de governador do estado do Pará. Ele é pai do atual governador Helder Barbalho e do ministro das Cidades, Jader Filho, que integra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

 

jader barbalho

Política
