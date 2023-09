TRE do Pará entrega Medalha do Mérito Eleitoral nesta sexta-feira (22)

O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará (TRE do Pará) entrega, nesta sexta-feira (22), em cerimônia marcada para as 17h30, a Medalha do Mérito Eleitoral. Criada por meio da Resolução TRE/PA n.º 3.715, de 29 de março de 2005, em comemoração ao sexagésimo aniversário de reinstalação da Justiça Eleitoral no Pará, a honraria homenageia pessoas físicas ou entidades nacionais e estrangeiras, por seus méritos e relevantes serviços prestados a essa justiça especializada.

De acordo com informações divulgadas pela Corte, são três classes de homenageados. A primeira delas é a dos dos juristas, que abrange magistrados, membros do Ministério Público, advogados e bacharéis em Direito e, excepcionalmente, presidente e o vice-presidente da República; presidentes e membros das Casas do Congresso Nacional; ministros de Estado; governador do Estado do Pará; presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e personalidades nacionais e estrangeiras em circunstâncias que justifiquem esse especial reconhecimento).

A outra classe é de servidores ativos e inativos do quadro efetivo, comissionados e requisitados para a Justiça Eleitoral do Pará. A terceira classe de homenageados envolve os colaboradores - autoridades, personalidades ou instituições civis e militares - que a cooperação material ou humana tenha propiciado a efetiva melhoria e dinamização do serviço eleitoral.

O evento desta sexta-feira será realizado na Igreja de Santo Alexandre, localizada em frente a Praça Frei Caetano Brandão. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE do Pará), desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, é quem irá presidir a cerimônia.

Entre os homenageados estão a vice-governadora do Estado do Pará, Hanna Ghassan Tuma, o corregedor do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, o procurador do estado Sérgio Oliva Reis; a desembargadora e juíza auxiliar do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) Carmen Izabel Centena Gonzalez, o defensor público geral João Paulo Gonçalves Ledo, o secretário de Segurança Pública Ualame Fialho Machado, o general do Exército Luciano Guilherme Cabral Pinheiro e o Almirante da Marinha Antônio Capistrano de Freitas Filho.