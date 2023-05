TRE-PA homenageia o juiz Paulo Jussara dando seu nome ao novo fórum eleitoral de Castanhal

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) inaugurou, na última sexta-feira (26), o Fórum Eleitoral Juiz de Direito Paulo Gomes Jussara Júnior, que recebeu este nome em homenagem ao juiz Paulo Jussara . A cerimônia contou com a presença do presidente do TRE-PA, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior; da diretora-geral do Tribunal, Nathalie Castro; do secretário de Administração do Tribunal, Judiron Carvalho e do diretor do Fórum, Daniel Girão. A filha do juiz Paulo Jussara, Luana Jussara, e as netas Analu e Maria Fernanda Jussara, também participaram da solenidade.

Foi um momento de muita emoção para os convidados e autoridades que falaram um pouco sobre o juiz homenageado.

“Paulo Jussara contribuiu muito para o judiciário paraense. Ele implantou o juizado especial em Castanhal, foi um grande incentivador do esporte e além de flamenguista era Japiim de coração. O Jussara tinha duas grandes qualidades que um magistrado deve ter que são o espírito público e a sensibilidade. Um exemplo para todos nós e quando as pessoas olharem para o Forum e se depararem como o nome dele irão lembrar dos seus grandes feitos por Castanhal e pelo Pará”, falou o presidente do TRE, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

VEJA MAIS

A filha Luana Jussara agradeceu a homenagem e falou e destacou a integridade do pai. “Meu pai era um homem, um juiz e um pai muito integro. Estamos muito felizes com esta homenagem e sei que se ele estivesse vivo ficaria muito feliz porque meu pai amava muito Castanhal e hoje receber o nome do TER de Castanhal é muita honra “, disse a filha.

O presidente do Tribunal destacou a relevância da entrega das novas instalações para a população local de Castanhal e ainda dos municípios de Inhangapi, São Domingos do Capim e Santa Maria do Pará.

Estrutura

Entre os serviços de revitalização realizados no prédio do Forum estão a pintura interna e externa; a revitalização da estrutura superior, no telhado e do forro; a manutenção das instalações elétricas e de ar condicionado, entre outras.

O presidente do TRE, desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior, informou que todo o investimento foi feito pensando no conforto do eleitor e também no próximo pleito eleitoral.

“O objetivo do TRE é dar conforto e valorização ao servidor e desta foram também aos eleitores. Já estamos visando as eleições do próximo ano. Nosso próximo passo é reunir com a prefeitura de Castanhal para que os nossos eleitores que possuem algum tipo de deficiência física tenha mais acessibilidade no local de votação”, explicou o desembargador.

O local, que funciona para o público, das 8h às 13h, possui uma Central de Atendimento ao Eleitor, que atende a 4a ZE, que corresponde aos municípios de Castanhal, Inhangapi e Santa Maria do Pará e a 50a ZE, que abrange Castanhal e São Domingos do Capim.

Entre os serviços disponíveis estão o alistamento eleitoral, transferência de domicílio e revisão de dados e certidões.

Serviço

Fórum Eleitoral Juiz de Direito Paulo Gomes Jussara Júnior. Endereço: Rua Gilberto Menezes, no 35, no bairro Cristo Redentor. Horário de funcionamento: 8h às 13h. Telefones: 4a ZE: (91) 3346-8212 / 50a ZE: (91) 3346-8200.