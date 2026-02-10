Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Tradução para línguas indígenas amplia procura por antena digital no Pará

Em quatro semanas, o número de solicitações pela nova parabólica aumentou 150% no estado

Gabi Gutierrez
fonte

Fotos: Divulgação | Brasil Antenado ()

A adaptação de materiais informativos do programa Brasil Antenado para línguas indígenas levou a um aumento significativo na procura pela instalação gratuita de antenas parabólicas digitais em municípios com maioria indígena. Em Jacareacanga, no sudoeste do Pará, os pedidos cresceram mais de 150% após a adoção da estratégia.

O Brasil Antenado é um programa do Ministério das Comunicações, executado em parceria com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que prevê a distribuição e instalação gratuita de kits de antena parabólica digital para famílias de baixa renda. A iniciativa atende domicílios inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) localizados em áreas com sinal de televisão inexistente ou limitado.

Em Jacareacanga, onde 59% da população se declara indígena, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Entidade Administradora da Faixa (EAF), responsável pela execução do programa, identificou que a barreira linguística dificultava o acesso à informação. Como resposta, foi produzido um vídeo explicativo em língua munduruku, falada pela etnia predominante no município.

As instalações começaram no dia 6 de outubro, e o material traduzido passou a circular a partir de 10 de novembro. Em cerca de quatro semanas, o número de solicitações pela nova parabólica aumentou 150%. O resultado foi registrado durante a Fase A do programa, encerrada em dezembro.

A experiência levou à ampliação da estratégia para outros municípios com alta concentração de população indígena. Em Uiramutã, em Roraima, onde 95% dos moradores se autodeclaram indígenas, conforme o IBGE, os conteúdos informativos foram traduzidos para as línguas macuxi e ingarikó. No município, cerca de 2,2 mil famílias estão aptas a solicitar o equipamento gratuitamente até 13 de março de 2026.

O Brasil Antenado atende 323 municípios em 16 estados e é implementado de forma faseada até junho de 2026. Na Fase B, em andamento, o programa contempla cidades dos estados do Tocantins, Pará, Roraima, Piauí e Maranhão. Já a Fase C, prevista para iniciar em janeiro de 2026, inclui municípios de oito estados, entre eles Espírito Santo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul.

As famílias que se enquadram nos critérios do programa podem solicitar a instalação da antena digital por meio do site brasilantenado.org.br ou pelo telefone e WhatsApp 0800 729 2404.

antena parabólica

antena parabólica
Política
