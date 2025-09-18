Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Toffoli dá 10 dias para Câmara explicar tramitação da PEC da Blindagem

Ministro do STF é relator de ação de Kim Kataguiri que pede suspensão da proposta que amplia proteção judicial a parlamentares

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou que a Câmara dos Deputados apresente, no prazo de dez dias, informações sobre a tramitação da chamada PEC da Blindagem. A proposta prevê mudanças que ampliam a proteção de parlamentares diante de investigações e processos penais.

Toffoli é relator de um mandado de segurança protocolado pelo deputado Kim Kataguiri (União Brasil-SP), que solicita a suspensão do andamento da matéria. Após receber as informações da Câmara, o ministro deve decidir sobre o pedido de paralisação.

Ação de Kataguiri questiona validade da PEC

A ação foi apresentada ao STF na quarta-feira (17), um dia após a Câmara aprovar a proposta em dois turnos, na terça-feira (16). No pedido, os advogados do parlamentar apontam irregularidades no processo legislativo, alegando uso inadequado de emendas e contestando a votação de dois turnos no mesmo dia.

VEJA MAIS

Principais mudanças propostas

O texto promove alterações em medidas cautelares, foro privilegiado e no andamento de ações penais contra deputados e senadores. A proposta é articulada principalmente por partidos do Centrão como reação a investigações que atingem parlamentares e a decisões do STF.

A PEC retoma parte das regras que vigoraram entre 1988 e 2001, quando deputados e senadores só podiam ser processados criminalmente com autorização prévia do Congresso. 

Ampliação do foro e votação secreta em flagrante

A proposta estende o foro privilegiado a presidentes nacionais de partidos que tenham parlamentares eleitos, o que permitiria que fossem julgados apenas pelo Supremo. Também altera a análise de prisões em flagrante: hoje a decisão é tomada em votação aberta; pela PEC, a votação seria secreta, sem registro nominal dos votos.

A Constituição prevê que deputados e senadores só podem ser presos em caso de flagrante de crime inafiançável, desde que a Câmara valide a detenção.

Por que a PEC é polêmica

A proposta é alvo de críticas porque, na avaliação de juristas e entidades da sociedade civil, pode enfraquecer os mecanismos de controle sobre o Congresso e aumentar a distância entre parlamentares e cidadãos comuns perante a Justiça. Para os críticos, ao ampliar o foro privilegiado e restringir punições, a medida pode representar um retrocesso no combate à corrupção e à impunidade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pec da blindagem

stf

ministro dias toffoli
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Hana Ghassan recebe medalha do Tribunal de Contas dos Municípios

Cerimônia também marcou a entrega do novo anexo do TCM em Belém

18.09.25 23h00

POLÍTICA

Lula se reunirá com Celso Sabino após União exigir saída do governo em 24 horas

O encontro ocorre um dia após o ultimato dado pelo União Brasil, partido do ministro, para que filiados com mandato deixem o governo federal em até 24 horas

18.09.25 22h43

Política

Conferência Internacional de Direito Ambiental abre com palestra do ministro Herman Benjamin

Evento realizado pela OAB em Belém também contou com a conferência do advogado português Ludovino Lopes

18.09.25 22h22

política

Toffoli dá 10 dias para Câmara explicar tramitação da PEC da Blindagem

Ministro do STF é relator de ação de Kim Kataguiri que pede suspensão da proposta que amplia proteção judicial a parlamentares

18.09.25 22h18

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

ataque

Filha do ministro Edson Fachin é atacada e recebe cusparada em universidade paranaense

Ela foi chamada de "lixo comunista" e atingida por uma cusparada

15.09.25 12h18

politica

Decisão do TRE-PA coloca o ex-deputado Wladimir Costa em regime semiaberto

A defesa conseguiu reduzir as penas pela metade

12.09.25 16h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda