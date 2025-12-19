Todos os meus ministros são unânimes de que devemos fazer políticas para necessitados, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que todos os seus ministros concordam que o governo deve "favorecer as pessoas mais necessitadas no País". A declaração se deu durante a ExpoCatadores 2025, evento anual com catadores de materiais recicláveis do qual Lula participa há anos.

"Todos os ministros, em todas as áreas, são unânimes de que a gente deve fazer políticas para favorecer as pessoas mais necessitadas no País", disse.

O presidente disse que o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Guilherme Boulos, responsável pela articulação junto a movimentos sociais, será responsável pela coordenação de todas as políticas públicas voltadas aos catadores de materiais recicláveis. Segundo Lula, Boulos terá de "anunciar e vigiar se essas políticas vão chegar" à população.

O petista reclamou, ainda, de políticas públicas que restringem a atuação dos catadores de materiais recicláveis. Afirmou que "um prefeito" proibiu as carroças de circular pela cidade. Não citou qual prefeito seria.

"Um prefeito que faz assim talvez preferisse que o cidadão, em vez de com uma carroça, andasse armado para assaltar o dono da loja. Proibir alguém que trabalhe para levar o dinheiro para casa porque está com uma carrocinha mostra que o cidadão não tem humanismo", declarou.

Lula disse aos presentes que viaja ainda nesta sexta-feira, 19, para Foz do Iguaçu, onde participa da inauguração de uma ponte entre Brasil e Paraguai. Depois, ele participa da cúpula do Mercosul no sábado, 20.

O presidente voltou a falar que o governo chega ao fim do terceiro mandato com a menor inflação acumulada da história. Disse que "não tem um presidente na história que tenha feito 50% do que fizemos em três anos".