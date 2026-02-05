Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Após aumentar próprio salário, Zema critica reajuste no Congresso

Estadão Conteúdo

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), criticou o projeto de lei que concede reajuste "fura-teto" e um dia de folga a cada três trabalhados aos servidores do Congresso Nacional. Pré-candidato à Presidência, Zema se manifestou por meio de um vídeo publicado nas redes sociais nesta quinta-feira, 5.

O projeto cria a Gratificação de Desempenho e Alinhamento Estratégico (GDAE), que pode chegar a 100% do salário do cargo efetivo ocupado pelo servidor. O benefício também prevê um dia de licença para cada três dias de trabalho. Com isso, a remuneração de altos funcionários da Câmara pode alcançar cerca de R$ 77 mil.

"O Congresso decidiu trabalhar menos e ganhar o dobro. Parece piada de mau gosto, mas é o Brasil de Lula", afirmou Zema no vídeo.

Como mostrou o Estadão, integrantes do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentaram se eximir de responsabilidade sobre a concessão do benefício. A assessoria da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), disseram que não houve qualquer tipo de acordo ou consulta por parte dos parlamentares sobre o texto.

Durante as votações, as lideranças governistas também não manifestaram objeção. Apenas o Partido Novo, de Zema, orientou voto contrário à proposta.

Zema aumentou o próprio salário em 300%

Apesar das críticas ao projeto, Zema sancionou em 2023 uma lei que elevou em 300% o próprio salário, o do vice-governador e o dos secretários estaduais.

A norma, promulgada em maio daquele ano, instituiu um regime de reajuste progressivo para esses cargos. À época, o governo de Minas justificou que os valores pagos até então eram incompatíveis com a responsabilidade e a experiência exigidas para as funções.

CÂMARA/APROVAÇÃO/AUMENTO/SERVIDORES/ZEMA/CRÍTICAS
