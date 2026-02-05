Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Império de penduricalhos'; Dino diz que supersalários são 'violação massiva' da Constituição

Estadão Conteúdo

Na decisão desta quinta-feira, 5, que liminarmente dá 60 dias aos Três Poderes para reverem o pagamento de supersalários e benefícios a perder de vista do funcionalismo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, apontou a existência no País daquilo que chama de Império dos Penduricalhos.

"Por este caminho (suspensão), certamente será mais eficaz e rápido o fim do Império dos Penduricalhos, com efetiva justiça remuneratória, tão necessária para a valorização dos servidores públicos e para a eficiência e dignidade do serviço público", afirmou Dino.

O ministro fez duras críticas aos contracheques milionários que se espalham pelo funcionalismo público. Ele classificou esse quadro de "violação massiva" da Constituição.

A liminar do ministro, que atinge Estados e municípios, reprovou "os penduricalhos que recebem nomes que afrontam ainda mais o decoro das funções públicas, tais como auxílio-peru ou auxílio-panetone."

Os auxílios por ele citados, peru e panetone, foram pagos a magistrados de tribunais estaduais em época de festas natalinas.

"Destaco que, seguramente, tal amplo rol de indenizações, gerando supersalários, não possui precedentes no Direito brasileiro", asseverou Dino.

Desde que assumiu a cadeira deixada pela ministra Rosa Weber no Supremo, em setembro de 2024, Dino vem destilando no Plenário da Corte e em suas decisões uma postura contrária ao que chama de "criatividade administrativa" do poder público, "sobretudo, em temas remuneratórios".

Segundo a liminar do ministro, os três poderes deverão rever todos os itens pagos como adicionais salariais e que acabam contribuindo para que vencimentos no funcionalismo ultrapassem o teto que é o salário de um ministro do STF, equivalente hoje a R$ 46,3 mil.

Em todos os tribunais de justiça do País desembargadores ganham até três a quatro vezes acima do teto que Dino quer ver respeitado. A maioria recebe mensalmente entre R$ 100 mil e R$ 200 mil. Sobre valores percebidos acima do teto no Judiciário, ao qual o ministro pertence, não incide imposto de renda - o argumento da toga é que esse dinheiro corresponde a vantagens indenizatórias e não remuneratórias.

"Aquelas verbas que não foram expressamente previstas em lei, votada no Congresso Nacional ou nas Assembleias Legislativas ou nas Câmaras Municipais (de acordo com cada esfera de competência), devem ser imediatamente suspensas após o prazo fixado", destacou Dino.

Ele intimou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que tomem as medidas políticas para suprir a omissão inconstitucional.

A decisão de Dino foi tomada no âmbito de uma ação apresentada por uma associação de promotores. O pedido original afetava apenas promotores da Praia Grande, no litoral de São Paulo. Dino entendeu, no entanto, que o tema já foi tantas vezes discutido e há tantos exemplos de pagamentos irregulares que decidiu ampliar o alcance de sua decisão para os demais Poderes, incluindo o governo federal.

O ministro alegou que o STF costuma reconhecer a possibilidade de ampliação da decisão judicial quando o tema alcança outros contextos similares. Ele pediu que sua decisão seja submetida a referendo do plenário do Supremo, assim que o caso retornar à pauta.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

penduricalhos

funcionalismo STF

Dino

suspensão

supersalários
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Após faltar à CPI do Crime Organizado, Cláudio Castro deve ser ouvido na próxima quarta

05.02.26 22h02

'Império de penduricalhos'; Dino diz que supersalários são 'violação massiva' da Constituição

05.02.26 21h58

Após aumentar próprio salário, Zema critica reajuste no Congresso

05.02.26 20h17

STF impõe pena mais dura para crimes contra a honra de presidentes do Senado, Câmara e Corte

05.02.26 19h58

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

flagrante

Vereador é preso por trocar fotos íntimas com adolescentes; saiba quem é

O parlamentar também é investigado por venda ilegal de medicamentos controlados e suposto exercício ilegal da medicina

30.01.26 21h09

EDUCAÇÃO

Concurso da Ufopa para docentes de jornalismo será alvo de denúncia no MPF

Candidatos alegam notas repetidas, fuga de tema e falta de acessibilidade em prova que avançou pela madrugada de terça (27) em Santarém

28.01.26 19h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda