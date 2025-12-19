Capa Jornal Amazônia
Lula volta a dizer que vai vetar PL da Dosimetria

Segundo o petista, foi histórica a prisão de um ex-presidente e de generais por tentativa de golpe de Estado

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Agência Brasil/Marcelo Camargo)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a dizer nesta sexta-feira, 19, que vai vetar o projeto de lei que reduz penas dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro e que pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Com todo o respeito aos deputados e senadores que votaram a favor a lei da redução da pena. Eu quero dizer para vocês que eu vou vetar essa lei. Se eles quiserem, que eles derrubem o meu veto", declarou o presidente.

Lula voltou a enfatizar os julgamentos do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo o petista, foi histórica a prisão de um ex-presidente e de generais por tentativa de golpe de Estado.

"Pela primeira vez na história desse País, nós temos um presidente preso por tentativa de golpe. Pela primeira vez nesse País, nós temos quatro generais de quatro estrelas presos pela tentativa de golpe."

Haddad acompanhou Lula na cerimônia de Natal do ExpoCatadores em São Paulo. No evento, o governo federal anunciou iniciativas da Caixa Econômica Federal e do Ministério de Gestão e Inovação (MGI) que buscam auxiliar o setor de catadores de recicláveis.

