'Todo mundo sabe o que ele fez', diz Lula sobre ex-presidente Jair Bolsonaro

Durante uma coletiva de imprensa em Joanesburgo, na África do Sul, onde participa da 20ª edição da Cúpula de Chefes de Estado e Governo do G20, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula disse que não ia se aprofundar no assunto, mas afirmou que acredita que o episódio não deve interferir na relação entre Brasil e Estados Unidos, governado por Donald Trump. “Trump tem que saber que somos um país soberano, que a gente decide. E o que a gente decide aqui, está decidido”, declarou Lula.

Moraes determinou a prisão de Bolsonaro neste sábado (22/11) com o argumento de que uma vigília convocada na casa dele, onde estava em prisão domiciliar, poderia causar prejuízo à ordem pública. Além disso, ressaltou, na decisão, que o ex-presidente tentou violar a tornozeleira eletrônica com um ferro de solda, o que foi interpretado pelo ministro como um indício de possível tentativa de fuga.

“Eu não faço comentário sobre uma decisão da Suprema Corte. A Justiça tomou uma decisão, ele foi julgado, ele teve todo direito à presunção de inocência, foram praticamente dois anos e meio de investigação, de delação, de julgamento”, declarou o presidente Lula sobre a decisão de Alexandre de Moraes.

“Então, a Justiça decidiu, está decidido, ele vai cumprir a pena que a Justiça determinou, e todo mundo sabe o que ele fez”, completou Lula.