Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

TJPA realiza missa em ação de graças pela nomeação da desembargadora Anete Penna

Cerimônia foi realizada na sede do Tribunal

Madson Sousa / Especial para O Liberal
fonte

Anete Penna e desembargadores do TJPA durante a missa em ação de graças (Thiago Gomes / O Liberal)

Nesta segunda-feira , 1, véspera da posse da advogada Anete Marques Penna de Carvalho na vaga destinada à Ordem dos Advogados do Brasil - -Seção Pará (OAB-PA) como desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado Pará (TJPA), uma missa de ação de graças foi realizada no auditório Desembargadora Maria Lúcia Gomes Marcos dos Santos, no anexo do edifício sede do TJPA, no bairro do Marco, em Belém. 

Veja mais

image Nova desembargadora do TJPA defende o uso de IA para acelerar processos no judiciário
Uso da ferramenta já foi incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

image Governador Helder Barbalho nomeia Anete Penna como desembargadora do TJPA
Ela é a primeira mulher em 92 anos a assumir a vaga. Decisão foi anunciada nesta quarta-feira, 27

A cerimônia, marcada por cânticos, oração, leitura de trechos bíblicos e discursos emocionados, foi presidida pelo monsenhor Agostinho Cruz, da Arquidiocese de Belém; Cônego Vladimir Silva Alves, da paróquia da Santíssima Trindade, e pelo padre Nildo Dias. 

image  (Thiago Gomes / O Liberal)

“É um sentimento de gratidão depois de todas as adversidades que passei durante todo o pleito, foram sete meses de luta percorrendo esse estado todo, a sensação e o sentimento maior é de gratidão, sem dúvida nenhuma, por isso a missa antes da posse faz toda a diferença, exatamente para você receber essa benção”, conta a advogada e nova desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho. 

image  (Thiago Gomes / O Liberal)

Ela falou também sobre esse momento de transição na carreira - a nova desembargadora é doutora em ciência jurídico-política pela Universidade de Lisboa e professora universitária, com diversas produções acadêmicas. “Essa transição é um pouco confusa principalmente para nós advogados que não viemos da carreira, é um momento muito especial de assimilar a nova missão que estamos abraçando no poder judiciário”.

Primeira mulher na cadeira da OAB no TJPA

Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará (OAB-PA), Anete Marques Penna de Carvalho é a primeira mulher escolhida para ocupar a cadeira pela vaga da Ordem em quase 100 anos da instituição. A secretária geral da OAB-PA, Eva Gomes Franco, exaltou as qualidades da advogada e a importância da sua nomeação como marco de representatividade feminina. “A chegada da Dra Anete ao desembargo para nós todas que sabemos a luta que é para uma mulher desempenhar várias funções na sociedade é uma vitória de todas as advogadas e dos advogados também pela trajetória jurídica que a Dra Anete construiu no estado do Pará”.

image (Thiago Gomes / O Liberal)

A nomeação da nova desembargadora foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado no dia 27 de agosto pelo governador Helder Barbalho. A solenidade de posse no Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) será nesta terça-feira (2), no plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, no edifício-sede do Judiciário paraense.

“Se eu puder realmente concretizar, que é decidir com toda a sensibilidade que toda mulher tem, com proximidade com a sociedade, que o Tribunal de Justiça fique próximo da realidade da nossa sociedade, então se eu puder concretizar o que eu sempre defendi em toda a minha vida, eu vou me considerar uma magistrada realizada”, declarou Anete sobre como gostaria que seu trabalho fosse marcado no TJPA.

Anette é advogada há 30 anos, juíza substituta do Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA) e procuradora da Procuradoria Geral do Estado (PGE/PA), com atuação em direito público. A escolha foi parte do Quinto Constitucional, previsto na Constituição Federal, que reserva um quinto das vagas nos tribunais a advogados e integrantes do Ministério Público. 

Neste ano, a OAB-PA recebeu 29 inscrições, dentre elas, 25 foram deferidas. Após sabatinas no Conselho Seccional, foi formada uma lista com 12 candidatos. Em seguida, a advocacia votou e definiu uma lista sêxtupla, pela primeira vez, respeitando critérios de paridade de gênero e cotas raciais. 

A secretária geral da OAB-PA, Eva Gomes Franco, considerou o processo eleitoral um sucesso e um marco histórico para a Ordem. “Foi um processo democratico, de muita liberdade, um espaço republicado, as forças eram muitas, eram muitos candidatos, cada um na sua excelência e nós cumprimos aquilo que a norma nos determina cumprir”. 

Ela também contou como a OAB-PA espera o trabalho da nova desembargadora. “Esperamos que a Dra faça neste tribunal aquilo que deve ser feito dentro do sistema de justiça, atendimento a toda a sociedade e a utilização boa da advocacia ela tem, então é isso que esperamos e tenho certeza que fará pois ela tem uma história de muito estudo, de muito preparo”.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

justiça

TJPA realiza missa em ação de graças pela nomeação da desembargadora Anete Penna

Cerimônia foi realizada na sede do Tribunal

01.09.25 12h33

No julgamento de Bolsonaro, Brasil enfrenta Trump e próprio passado autoritário, diz 'WP'

01.09.25 12h27

Visto diplomático

Haddad: fiz pedido por visto diplomático dos EUA para G20 e estou tranquilo em obtê-lo

A 20ª Cúpula de Chefes de Estado e de Governo do Grupo dos 20 (G20) ocorrerá em novembro de 2025

01.09.25 10h13

Policiamento no DF

Policiamento na Praça dos Três Poderes é reforçado para julgamento de Bolsonaro no STF

A operação integrada da Segurança Pública do DF e da Polícia Judicial reforça o policiamento na praça e nas vias de acesso

01.09.25 9h33

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

Pode virar 'favelão', diz vereador de Santa Catarina sobre migrantes do Norte e Nordeste; assista!

O vereador diz que a solução passa pelo controle da entrada de pessoas no estado

19.08.25 10h35

XENOFOBIA

Vereador de Joinville chama Pará de “lixo” e volta a atacar migrantes do Norte e Nordeste

A declaração foi considerada preconceituosa e recebeu uma enxurrada de críticas de colegas parlamentares e internautas, sobretudo de paraenses

27.08.25 15h44

LEGADO

Morre Diogo Seixas Condurú, advogado e ex-magistrado do TRE/PA

Diogo tratava um câncer no instestino

25.08.25 12h09

Assalto

Eduardo Bolsonaro associa assalto na casa de avós a Alexandre de Moraes

De acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, agentes do 37º BPM (Resende) foram acionados para uma ocorrência de roubo a residência no bairro Vila Julieta

25.08.25 12h23

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda