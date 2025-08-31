Capa Jornal Amazônia
Nova desembargadora do TJPA defende o uso de IA para acelerar processos no judiciário

Uso da ferramenta já foi incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Maycon Marte
fonte

Anete Penna, desembargadora do TJPA, pelo quinto constitucional (Reprodução | Grupo Liberal)

A recém-nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Anete Penna, passará a ocupar o cargo destinado à advocacia no tribunal a partir da próxima terça-feira (2), quando será empossada. Em entrevista ao Grupo Liberal, ela destaca que apoia a modernização dos processos, em especial, com o uso das ferramentas de Inteligência Artificial (IA), para acelerar procedimentos mais técnicos. O uso desse tipo de tecnologia tem sido incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o mesmo foco em maior agilidade e qualidade na prestação jurisdicional, contribuindo para a redução do acervo de processos.

Penna lembra que o tribunal também possui um laboratório de inovação dedicado a implantação de novas tecnologias. Ela enxerga nesses mecanismos uma boa oportunidade para gestão, mas lembra que o manuseio deve considerar as experiências prévias de relação humana.

“Acho que essa ferramenta vai ser muito importante nessa nova fase do TJPA e me sinto muito feliz de estar entrando nesse momento, porque com certeza eu apoio essa iniciativa do CNJ e do Poder Judiciário em si, de utilizar dessas ferramentas tecnológicas com responsabilidade, de forma adequada, para que a gente possa imprimir celeridade e maior produtividade”, ressalta a desembargadora.

Ela não descarta o papel humano na tomada de decisões, já que, como afirma, “o direito é parte das ciências humanas”. “Nós precisamos desse elo humano ainda em nossas decisões, em nossas sentenças, precisamos da sensibilidade do ser humano. Então, com certeza, não é para substituir desses, mas sim, para a questão de gestão, sem dúvida nenhuma, por uma triagem”, explica.

