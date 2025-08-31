Nova desembargadora do TJPA defende o uso de IA para acelerar processos no judiciário

A recém-nomeada desembargadora do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), Anete Penna, passará a ocupar o cargo destinado à advocacia no tribunal a partir da próxima terça-feira (2), quando será empossada. Em entrevista ao Grupo Liberal, ela destaca que apoia a modernização dos processos, em especial, com o uso das ferramentas de Inteligência Artificial (IA), para acelerar procedimentos mais técnicos. O uso desse tipo de tecnologia tem sido incentivado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), com o mesmo foco em maior agilidade e qualidade na prestação jurisdicional, contribuindo para a redução do acervo de processos.

Penna lembra que o tribunal também possui um laboratório de inovação dedicado a implantação de novas tecnologias. Ela enxerga nesses mecanismos uma boa oportunidade para gestão, mas lembra que o manuseio deve considerar as experiências prévias de relação humana.

“Acho que essa ferramenta vai ser muito importante nessa nova fase do TJPA e me sinto muito feliz de estar entrando nesse momento, porque com certeza eu apoio essa iniciativa do CNJ e do Poder Judiciário em si, de utilizar dessas ferramentas tecnológicas com responsabilidade, de forma adequada, para que a gente possa imprimir celeridade e maior produtividade”, ressalta a desembargadora.

VEJA MAIS

Ela não descarta o papel humano na tomada de decisões, já que, como afirma, “o direito é parte das ciências humanas”. “Nós precisamos desse elo humano ainda em nossas decisões, em nossas sentenças, precisamos da sensibilidade do ser humano. Então, com certeza, não é para substituir desses, mas sim, para a questão de gestão, sem dúvida nenhuma, por uma triagem”, explica.