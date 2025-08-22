TCMPA suspende contratação da Prefeitura de Ananindeua na saúde por suspeita de irregularidades

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) determinou a suspensão de um processo de contratação da Prefeitura de Ananindeua, na área da saúde, por suspeita de irregularidades. A medida cautelar foi expedida no dia 7 de agosto pelo conselheiro relator Antonio José Guimarães e atinge o processo de credenciamento nº 4/2025.001-SESAU/PMA, que previa a contratação de empresas especializadas em oftalmologia.

Decisão do TCMPA sobre contrato em Ananindeua

Segundo o TCMPA, a medida cautelar tem caráter provisório e busca evitar possíveis prejuízos ao erário público. A decisão foi tomada após denúncia recebida pela Corte de Contas, que apontava indícios de falhas no processo licitatório.

Uma análise preliminar da 4ª Controladoria do TCMPA identificou que o credenciamento poderia não estar em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, conhecida como a nova Lei de Licitações.

Prefeitura de Ananindeua não respondeu notificação

A Prefeitura foi notificada em 1º de julho de 2025 para prestar esclarecimentos, mas não apresentou resposta dentro do prazo. O Tribunal havia solicitado documentos e informações como:

comprovação da regularidade do processo de credenciamento;

dados sobre a empresa vencedora, incluindo capacidade técnica;

justificativa para o prazo curto dado às interessadas;

razões para a desclassificação de outras empresas;

publicação de toda a documentação no sistema “Mural de Licitações”.

Sem retorno da gestão municipal, a Corte decidiu suspender o contrato.

Secretária de Saúde é notificada

A secretária municipal de Saúde, Dayane da Silva Lima, responsável pelas despesas da pasta em 2025, também foi notificada. Ela terá 30 dias para se manifestar sobre o caso. Se não cumprir a decisão do Tribunal, poderá ser multada.

Sessão do Pleno confirmou a decisão

A suspensão foi deliberada na 38ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada no dia 19 de agosto, sob a presidência do conselheiro Lúcio Vale.

A Prefeitura de Ananindeua foi procurada pela reportagem do Grupo Liberal para comentar o caso, mas não respondeu até o fechamento desta matéria.