TCM Pará realiza cerimônia de posse da administração 2025 - 2026

O Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) realizou a sessão solene de posse da gestão 2025-2026. O conselheiro Lúcio Vale assumiu a presidência do tribunal; enquanto Daniel Lavareda, a vice-presidência; Cezar Colares, a corregedoria; e Mara Lúcia Barbalho, a ouvidoria.

A nova gestão quer avançar no trabalho de melhorias das políticas públicas municipais, por meio da orientação técnica e do monitoramento de ações dos municípios. O governador Helder Barbalho, e o ministro das Cidades, Jader Filho, prestigiaram a sessão, com grande presença de autoridades públicas das esferas federal, estadual e municipal.

Em seu discurso de despedida da presidência, o conselheiro Antonio José Guimarães (2023-2024), destacou a construção coletiva para os avanços alcançados nos últimos dois anos. Ele afirmou que o TCMPA conquistou por três vezes o Selo Diamante em Transparência Pública, concedido pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP), iniciativa nacional que avalia a transparência pública em todas as esferas governamentais.

Além disso, Guimarães evidenciou as ações de articulação do Tribunal junto a órgãos federais, como o aumento de 50% dos recursos federais repassados aos municípios para o transporte escolar fluvial e o início do processo de aperfeiçoamento da atuação para professores do ensino multisseriado.

Trabalho coletivo como foco no fortalecimento das políticas públicas

Recém-empossado presidente, Lúcio Vale agradeceu a presença de todos e disse que quer seguir com o trabalho coletivo. “É impossível falar do futuro sem olhar para o passado e a trajetória que me conduziu até aqui. Tenho a certeza de que o trabalho coletivo que faremos terá o diálogo como princípio”.

Lúcio Vale disse reconheceu o legado de cada presidente que lhe antecedeu. “Parabenizo a todos os profissionais que construíram e constroem essa Corte de Contas”. Ele recebeu o colar presidencial das mãos do conselheiro Antonio José, em ato simbólico da transferência do cargo de presidente.

Ao destacar que está no Ministério mais municipalista do país, o ministro Jader Filho parabenizou o trabalho que vem sendo feito pelo tribunal, com avanços técnicos e de viabilidade das políticas públicas. “Não adianta só punir, porque o dinheiro que se perdeu não volta, e os mais prejudicados são os munícipes”, ressaltou.

"A importância do trabalho que o Tribunal está realizando, se antecipando aos fatos e evitando os erros, a transformação que está acontecendo nas Cortes de Contas é percebida por todo o Brasil. As pessoas vivem nas cidades e é lá que as políticas públicas têm de chegar”, acrescentou Jader Filho

O ministro também parabenizou o TCMPA pelo trabalho de orientação aos municípios. “Tenho certeza que Lúcio, com toda sua experiência de vida pública, dará continuidade ao excelente trabalho que vem sendo realizado pelo Tribunal”, disse Jader Filho, que também destacou a trajetória do conselheiro Antonio José, “homem público que conhece muito bem a realidade dos municípios”.