TCMPA empossa nova gestão para o biênio 2025-2026 na manhã desta sexta-feira, 24

Nesta sexta-feira, 24, o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA) dará início à sua nova gestão para o biênio 2025-2026. A sessão solene acontecerá às dez horas da manhã no auditório Alacid Nunes, localizado na sede do Tribunal, em Belém.

Durante o evento, tomarão posse os conselheiros eleitos em dezembro do ano passado para os principais cargos da administração da Corte de contas.

O conselheiro Lúcio Vale será o novo presidente da Corte. Formado em administração, foi vice-governador do Pará, diretor-geral da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Administração de Belém, além de deputado federal por três mandatos. Ele ocupa o cargo de conselheiro do TCMPA desde abril de 2021 e já foi o vice-presidente da Corte de Contas no biênio 2023-24.

O conselheiro Daniel Lavareda ocupará o cargo de vice-presidente. Formado em direito e servidor de carreira do TCMPA, ingressou no Tribunal em 1985. Já foi conselheiro da OAB-PA, auditor e presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Estado e militou na advocacia em Direito Público, Trabalhista e Civil. Em 2007, ele tomou posse como conselheiro do TCMPA, onde já ocupou os cargos de presidente, corregedor e ouvidor.

O novo corregedor será o conselheiro Cezar Colares. Ele é formado em direito e é ex-prefeito de Santa Bárbara do Pará, além de ter atuado como deputado estadual por três mandatos. Colares ingressou no Tribunal de Contas em 2008, onde já exerceu a presidência e a corregedoria da instituição, além de contribuir em funções na associação dos membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon).

A ouvidoria também contará com uma coordenadora, o cargo será ocupado pela conselheira Mara Lúcia Barbalho. Com formação em Direito e psicologia, Mara Lúcia já foi procuradora do Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará e ocupou vários cargos na Corte, incluindo o de presidente, vice-presidente, ouvidora, corregedora e diretora geral da Escola de Contas do Tribunal.

Além da nova coordenação, a cerimônia será marcada pela presença de autoridades estaduais e municipais, além de servidores e membros do Tribunal. O evento também será transmitido ao vivo pelo canal oficial do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará no Youtube permitindo que toda a população acompanhe.

As eleições no Tribunal de Contas dos Municípios do Pará são realizadas a cada dois anos. Sem possibilidade de reeleição, os sete conselheiros elegem entre si os ocupantes dos cargos de presidente, vice-presidente, corregedor e ouvidor. Esta é a segunda vez que o cargo de ouvidor foi definido por votação interna.