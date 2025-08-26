Capa Jornal Amazônia
Tarcísio discute tarifaço dos EUA com governador da Geórgia e cita 'diplomacia'

Estadão Conteúdo

Em meio à crise entre Brasil e Estados Unidos e à imposição de tarifas de 50% por parte do presidente norte-americano Donald Trump a produtos brasileiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu na capital paulista o governador da Geórgia, Brian Kemp, e a primeira-dama Marty Kemp. Oficialmente, o encontro ocorreu para celebrar os 30 anos da parceria comercial entre as duas regiões. Na prática, o tarifaço imposto por Trump esteve em discussão, segundo apurou o Estadão.

Nas redes sociais, Tarcísio destacou a presença de 37 empresas da Geórgia no Brasil, enquanto 40 companhias brasileiras estão por lá, gerando 12 mil empregos naquele Estado americano.

"Tivemos a oportunidade de debater o cenário atual das relações entre Brasil e Estados Unidos e destacar a importância da diplomacia e do diálogo internacional. Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer os laços de amizade e cooperação, ampliando parcerias que trazem resultados concretos para São Paulo e para o Brasil", disse Tarcísio em seu Instagram.

Na semana passada, Tarcísio de Freitas já havia afirmado que a questão do tarifaço vai ser resolvida no médio e no longo prazos. Ele ponderou que "talvez haja escalada no curto prazo" e reforçou que é fundamental estabelecer um canal de diálogo, que haja insistência para resolver o conflito.

"Obviamente a gente tem de forçar a barra agora para falar, negociar. Eu acho que não é humilhação para ninguém, para nenhum chefe (de Estado)", disse, em referência ao comentário do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do dia 6, quando o petista disse que não iria se humilhar para falar com o presidente americano sobre o tarifaço a produtos exportados pelo Brasil para os EUA.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EUA/TRUMP/TARIFAS/BRASIL/TARCÍSIO/BRIAN KEMP
