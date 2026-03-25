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Política

STF veta auxílios natalinos, de alimentação e de moradia a juízes e Ministério Público

Os limites são impostos aos chamados "penduricalhos" salariais

Estadão Conteúdo
fonte

STF (Luiz Silveira/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) vetou, na decisão que impôs limites aos "penduricalhos" salariais na magistratura e no Ministério Público (MP), o pagamento dos seguintes auxílios:

  • Auxílios natalinos
  • Auxílio combustível
  • Licença compensatória por acúmulo de acervo
  • Indenização por acervo
  • Gratificação por exercício de localidade
  • Auxílio-moradia
  • Auxílio-alimentação
  • Licença compensatória por funções administrativas e processuais relevantes
  • Licenças compensatória de 1 dia de folga por 3 trabalhados
  • Assistência pré-escolar
  • Licença remuneratória para curso no exterior
  • Gratificação por encargo de curso ou concurso
  • Indenização por serviços de telecomunicação
  • Auxílio-natalidade
  • Auxílio creche.

A decisão apenas permite o pagamento de um rol restrito de indenizações que já existem com base em leis nacionais. O somatório desses pagamentos não pode exceder 35% do teto.

O Supremo definiu as seguintes exceções a esse teto:

  • 13º salário
  • 1/3 adicional de férias
  • Auxílio-saúde
  • Abono de permanência
  • Gratificação por acúmulo de funções eleitorais.
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