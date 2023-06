STF começa a julgar nesta sexta mais 70 denunciados pelos atos de 8 de janeiro

Mais 70 denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra acusados de participação na autoria, execução e incitação dos atos de 8 de janeiro, em Brasília, começaram a ser julgadas nesta sexta-feira (2), pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Esse é o sétimo bloco de acusações em análise. Até agora, a corte já tornou réus 1.175 envolvidos nos ataques em Brasília, durante a análise de parte das 1.390 denúncias apresentadas pela PGR. Ao concluir esse novo julgamento, ficarão faltando 145 processos para análise.

No dia 8 de janeiro deste ano, as sedes dos três poderes - o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF - foram invadidas e depredadas por manifestantes contrários ao resultado das eleições do ano passado.

Relator dos processos, o ministro Alexandre de Moraes também defendeu o recebimento dessas novas denúncias. "Consequentemente, a conduta por parte do denunciado revela-se gravíssima e, ao menos nesta análise preliminar, corresponde aos preceitos primários estabelecidos nos indigitados artigos do nosso Código Penal”, continuou.