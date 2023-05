Bolsonaro pode ser convocado na CPI do 8 de janeiro, diz relatora Eliziane Gama

Há uma possibiliudade de o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ser convocado pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do 8 de janeiro, que investiga a invasão às sedes dos Três Poderes após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como presidente. É o que diz a relatora da comissão, senadora Eliziane Gama (PSD-MA).

Segundo a congressista, a intenção é focar no que ocorreu entre a derrota do ex-chefe do Executivo, Jair Bolsonaro, e a invasão aos Três Poderes, como os atos na diplomação do presidente Lula e as ameaças de bomba em Brasília.

"Nós temos 180 dias. Então eu acho que, nesses dois primeiros meses, é importante tomar pé da situação. O que você tem. E depois partir. Se tiver que fazer uma ação mais ostensiva, sim. Se tiver que chamá-lo, nós vamos chamar. Até porque é absolutamente possível disso acontecer, né?", disse, em entrevista à Folha de São Paulo publicada nesta quarta-feira (31).

A parlamentar ainda comentou as críticas que recebeu do senador Marcos do Val (Podemos), em razão de sua relação de proximidade com o ministro da Justiça, Flávio Dino. Eliziane diz que o colega "pode espernear, mas não vai passar disso".

"Eu não sou investigada, eu não tenho nada que me dê impedimento de fazer os trabalhos na comissão. Outra coisa, nós estamos investigando o 8 de janeiro. Nós não estamos investigando aqui uma pessoa especificamente. Nós temos uma série de pessoas que serão ouvidas pela CPI, não é uma pessoa apenas”, declara.

Ela ainda declara que vai investigar a responsabilização do governo do Distrito Federal (DF) nos atos, porque, segundo Eliziane, o Executivo distrital tem a responsabilidade primária de proteção da Praça dos Três Poderes, embora cada um desses Poderes também tenha sua própria polícia., destacando também que existe um "orçamento de R$ 10 bilhões do Fundo Constitucional só para isso".

Segundo a senadora, outro requerimento provável de ser aprovado é o de convocação do ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres. "É um nome que também será ouvido. Até pela função dele. Naturalmente será ouvido. Até acredito que será logo”, afirma.

O papel do governo Lula nos atos extremistas foi minimizado pela relatora da CPI do 8 de Janeiro. Ela cita que só houve uma semana de governo Lula antes dos atos.