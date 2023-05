Sobre 8 de janeiro, ex-presidente Bolsonaro diz que 'marginais fizeram aquilo'

O 8 de janeiro foi executado por "marginais", segundo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele ainda ressaltou que, se estivesse no Brasil, teria sido acusado de mentor intelectual dos atos extremistas, mas que eles só "prejudicaram a direita".

Sem especificar, Bolsonaro declarou que os extremistas "usaram da boa-fé" de seus apoiadores para realizar os atos. “[Nosso pessoal que] nunca virou uma lata de lixo, quebrou uma vidraça ou ateou fogo em nada", declarou o ex-presidente em entrevista à revista Veja publicada nesta sexta-feira (19).

Ainda segundo Bolsonaro, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tinha conhecimento dos atos extremistas e "sabia o que ia acontecer". O ex-presidente declarou que “graças a Deus” houve o vazamento de imagens do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Gonçalves Dias, no dia dos atos no Planalto.