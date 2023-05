Primeira reunião da CPMI do 8 de janeiro foi marcada por discursos e bate-bocas; vídeo

Discursos e bate-bocas marcaram a primeira reunião da CPMI do 8 de Janeiro, ocorrida no Congresso Nacional nesta quinta-feira (25).

Logo no início da sessão, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) acusou a também senadora Eliziane Gama (PSD-MA), de ser parcial.

“É necessário que os trabalhos sejam conduzidos tecnicamente e modo isento. Ou seja, sem prejulgamento e tentativas de condenar ou inocentar a priori quem quer que seja".

Na sequência, o senador Omar Aziz (PSD-AM), que presidiu a CPI da Pandemia, saiu em defesa da colega de Casa.

Pouco após o primeiro conflito, Marcos do Val tentou repetidamente interromper a fala do senador Eduardo Girão (Novo-CE). A atitude irritou o presidente interino da comissão, senador Otto Alencar (PSD-BA), que pediu que o microfone do colega fosse desligado.

A deputada Laura Carneiro (PSD-RJ) defendeu a escolha de Eliziane Gama para a relatoria da CPMI após as queixas sobre suposta parcialidade.

Em seu discurso, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) declarou que membros de esquerda da CPMI não mencionaram um trabalho técnico a ser realizado pela comissão.