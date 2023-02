Sindifisco repudia agressão contra ex-deputada Simone Morgado e cobra punição de agressora

O Sindicato dos Servidores no Fisco Estadual do Pará (Sindifisco) manifestou publicamente solidariedade à auditora fiscal da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefa) Simone Morgado, que é ex-deputada. Ela foi agredida com socos no rosto dentro de um restaurante no município de Bragança, nordeste paraense. Imagens que começaram a circular nas redes sociais na noite desta terça-feira (21) mostram o momento em que uma mulher parte pra cima da ex-parlamentar e comete a agressão.

"Repudiamos toda forma de violência e exigimos que a agressão seja punida dentro do que determina a lei. Não há justificativa para que casos de violência como esses sigam ocorrendo no Brasil. A Simone, nosso total e irrestrito apoio", diz nota assinada pelo presidente do Sindifisco, Charles Alcantara.

Simone contou à redação integrada de O Liberal que o caso ocorreu na última segunda-feira (20) por volta das 00h. Após confraternizar com conhecidos e a família, ela entrou no estabelecimento para pagar a conta e foi atacada de forma inesperada por uma mulher identificada como Elizabeth.

“Ela é conhecida em Bragança por denegrir a imagem de muitas pessoas, principalmente de políticos. Há anos que não vejo ela, nunca troquei uma palavra com ela. Essa Beth estava sentada na mesa ao lado onde a gente paga a conta, ela aparece perto da gente, querendo se certificar se sou eu mesmo”, disse Simone. Segundo a ex-deputada, a suspeita tem problemas mentais. “Graças a Deus não fiquei muito machucada. Fui ao hospital, fiz o boletim de ocorrência e o delegado está atrás dela, porque ela sumiu. Eu vou até as últimas consequências. A gente tem que ir em frente e denunciar”, completou.