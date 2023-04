Senadora Soraya Thronicke está na UTI de hospital de Brasília após crise alérgica

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil) está há uma semana - deste a última sexta-feira (21) - internada no hospital DF Star, em Brasília, por causa de uma crise alérgica. De acordo com informações divulgadas nas redes sociais pela assessoria de imprensa da parlamentar, os médicos optaram por mantê-la na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia.

Soraya teve uma alergia de causa não identificada com "crises muito fortes", e seu quadro é "estável, mas inspira cuidados", ainda de acordo com informações divulgadas pela equipe da senadora. Não há previsão de alta.

Nas eleições de 2022, Soraya Thronicke concorreu à Presidência da República. Ela teve 3.599.287 de votos (3,04% dos votos válidos) e ficou em 5º lugar na disputa).