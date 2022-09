Padre Kelmon é falso padre? Candidato se revolta e dispara: 'Estão precisando de catequese'

Os embates entre Soraya Thronicke (União Brasil) e Padre Kelmon (PTB) continuaram rendendo no último debate entre presidenciáveis antes do primeiro turno, que começou nesta quinta-feira (29) pela TV Globo. No terceiro bloco, só restou o petebista para a candidata do União Brasil perguntar. Depois da candidata chamar Kelmon de “padre de festa junina” e perguntar se ele não tinha “medo de ir para o inferno”, ele partiu para cima dizendo que ela e os demais candidatos “estão precisando de catequese”.

“Vou aproveitar e mandar uma abraço para o padre da igreja que me casou. O casamento deu certo, padre Antônio, um beijo enorme para o senhor. O senhor, sim, padre da segunda igreja ortodoxa mais antiga do país. Um grande abraço, meu carinho e meu amor por tudo o que você fez”, disse Soraya, antes de perguntar quais as propostas de Kelmon para a educação no país.

“(...) Parabéns por a senhora pelo menos valorizar alguns padres, estar reconhecendo os sacerdotes e os valores que eles têm. Eu conheço o padre que lhe casou, conheço muito bem ele, ele sabe quem eu sou. Agora, a senhora precisava conhecer mais a mim e a me respeitar, porque o país é uma nação cristã de 84%, entre católicos romanos, católicos ortodoxos e evangélicos, e vocês precisam conhecer mais. Estão precisando de catequese”, respondeu o candidato.

Indignado após Lula (PT) o acusar de estar "fantasiado de padre", Kelmon continuou: “Vocês todos aqui, inclusive alguns jornalistas, precisam de catequese, para saber como é que realmente funciona a igreja, os ramos e jurisdições que nelas existem, e não sair acusando de 'falso padre' ou de estar 'travestido de padre'. Vão aprender antes de julgarem e condenarem uma pessoa. E respeite os cristãos, porque os cristãos desse país sabem o valor de um padre. Se vocês aqui tratam um padre desse jeito, imagina o que fazem com o povo”.