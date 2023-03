'É um crime federal porque me ofendeu como senadora e também como mulher', afirma Soraya Thronicke

Investimento em rodovias

O Ministério dos Transportes e o Banco Mundial negociam programa de R$ 4,5 bilhões para melhoria da malha federal.



Imposto de Renda

Contribuintes podem destinar até 3% do IR para ações de promoção, proteção e defesa de crianças, adolescentes e idosos.

Soraya Thronicke (J.Bosco)

"É um crime federal porque me ofendeu como senadora e também como mulher”.

Soraya Thronicke, senadora (União Brasil-MS), que afirmou ter acionado a Polícia Federal, após ser ofendida por um homem durante participação em um programa de rádio.

PINTURA

DISCÓRDIA

Após polêmica nas redes sociais, a Associação Comercial do Pará decidiu mudar novamente as cores da fachada do centenário prédio que abriga o Palácio do Comércio, na área central de Belém. A entidade havia optado por um amarelo ouro para a revitalização da construção de 1930. Até a Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) se manifestou contra a mudança. Na semana passada, o prédio foi repintado, voltando à cor original.

SANEAMENTO

VISITA

Uma equipe do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata) desembarcou na última sexta-feira no Igarapé do Mata Fome, no Tapanã. Os técnicos foram “na surdina” ver in loco as condições do igarapé antes de reunião com o prefeito Edmilson Rodrigues para acertar o financiamento de U$ 60 milhões para projeto de infraestrutura urbana da bacia.

BENEFÍCIOS

A se concretizar, o projeto muda a paisagem de uma das áreas mais carentes da cidade, com macrodrenagem, urbanização, moradias e recuperação do igarapé, que poderá voltar a tornar-se navegável. Deve beneficiar 50 mil pessoas nos bairros Pratinha, Tapanã, São Clemente e Parque Verde.

VERDADE

RELATÓRIO

A Comissão de Direitos Humanos, Defesa do Consumidor, dos Direitos das Pessoas com Deficiência, da Mulher, da Juventude, da Pessoa Idosa e Minorias da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) marcou para o dia 31 de março o lançamento do relatório final da Comissão Estadual da Verdade, criada para investigar violações dos direitos humanos cometidas pelo Estado Brasileiro, no Pará, durante a Ditadura Militar.

DATA

O documento recebeu o nome de “Paulo Fonteles Filho”. A escolha da data não foi por acaso. A Comissão Estadual da Verdade do Pará (CEV-Pará) foi criada em 2014 pelo então governador Simão Jatene, como marco dos 50 anos do golpe que resultou na cassação de direitos políticos e das liberdades individuais no País.

GARIMPO

AÇÃO

A Polícia Federal e o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desmobilizaram, no sábado, 18, garimpos em duas áreas do município de Canaã dos Carajás, sudeste do Pará. Durante a ação, que teve apoio do ICMbio e da Força Nacional, foram apreendidos motores, geradores e um veículo. O maquinário será destruído. Os garimpos ilegais utilizavam explosivos para extração de cobre, o que, segundo o Ibama, estava causando “sério dano ambiental, além do risco à saúde das próprias pessoas que exploram ilegalmente a atividade”.

ABORTO

IMPEDIMENTO

Documento divulgado no fim de semana pela Agência Pública revelou que quatro integrantes do Conselho Tutelar de Igarapé-Miri, no Pará, tentaram impedir o aborto legal de uma adolescente de 17 anos, vítima de estupro. Segundo o documento, os conselheiros formalizaram ao Ministério Público pedido para que a jovem levasse a gravidez adiante e que a criança fosse destinada para adoção. Uma das assinaturas no documento é do conselheiro Elienai Silva Quaresma, que faz apresentações como cantor e palestrante em igrejas evangélicas. Autorizado pela Justiça, o aborto legal foi realizado na sexta-feira, 17, na Santa Casa em Belém.

MOTOS

INCÔMODO

Moradores da avenida Visconde de Souza Franco e ruas próximas tiveram o sono interrompido na noite do último sábado por uma espécie de motociata que reuniu quase uma centena de motociclistas. Muitos veículos estavam sem silenciadores no escapamento, para aumentar, propositalmente, o barulho do motor, com placas cobertas para não serem identificados e circulando na contramão. Ninguém foi preso.

Em Poucas Linhas

► O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, recebeu na sexta-feira, 17, em Brasília, uma comitiva da Amazônia que levou, na bagagem, projetos voltados à sustentabilidade e à geração de emprego e renda na região. Além do ministro, o encontro reuniu o presidente da Associação BioTec-Amazônia, José Seixas Lourenço, e o deputado estadual pelo Amapá, Jesus Pontes (PDT/AP). A BioTec-Amazônia é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos e de interesse público, destinada a promover o uso sustentável da biodiversidade amazônica.

► A Universidade do Estado do Pará (Uepa) fez, na semana passada, a cerimônia de certificação da primeira turma do curso de pós-graduação em Transtorno do Espectro Autista (TEA).

► Estão abertas, até 17 de abril, as inscrições para os processos de seleção para mestrado e doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Pará. São 30 vagas, sendo 15 para cada uma das linhas de pesquisa do curso: Formação de Professores e Práticas Pedagógicas e Saberes Culturais e Educação na Amazônia.

► Promovido pelo 1º Centro Regional de Saúde e pela Unidade de Referência Especializada Materno Infantil (Uremia), o mutirão para detectar o câncer de colo do útero atendeu cerca de 80 mulheres no último sábado, em Belém. Uma nova edição do mutirão será realizada no sábado, 25.

► O presidente interino do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Cimar Azeredo, está em Belém e faz hoje uma visita de cortesia ao prefeito Edmilson Rodrigues (PSOL). O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), tem buscado mais informações sobre o projeto Usinas da Paz, implantado no Pará. A intenção é levar o modelo para a maior cidade do País.